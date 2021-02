Denkmäler unter der Marktoberdorfer Martinsschule: Was das für den Neubau heißt

Zwei Bodendenkmäler liegen auf dem Areal der Schule St. Martin in Marktoberdorf. Was das für deren geplanten Abriss und den Neubau an gleicher Stelle bedeutet.

28.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Der Neubau der Grundschule St. Martin beschäftigt den Stadtrat schon seit vielen Jahren. Nach dem Abriss des alten Baus soll sie an gleicher Stelle in der Form von vier Fünfecken samt Turnhalle und Hort neu errichtet werden. Der Ort ist jedoch sensibel und geschichtsträchtig. Darunter liegen als Bodendenkmäler zwei steinerne Zeugnisse aus Marktoberdorfs Geschichte: ein Teil der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung von Marktoberdorf und zum anderen Zeugnisse aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit im Bereich der befestigten Altstadt.