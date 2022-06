Denkmalschutz: So soll die Sanierung der Friedhofsmauer in Altdorf laufen

Die Mauer am Friedhof in Altdorf muss aufwendig saniert werden. Welche Maßnahmen notwendig sind, erfährt der Gemeinderat bei einem Ortstermin.

27.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Friedhofsmauer in Altdorf hat begonnen. Der Gemeinderat Biessenhofen machte sich vor Ort ein Bild von der Baumaßnahme. Hansjörg Stepper vom Ingenieurbüro August Wolfsholz erläuterte die einzelnen Bauschritte.

Nachdem die Gräber zurückgebaut und das Baufeld freigetragen war, wurde die Innenschale der Mauer abgetragen. Ausbrüche von losen Steinen entfernten die Arbeiter und stabilisierten mit Putz. Die Oberfläche der Außenseite wurde gewaschen und sandgestrahlt, Risse verpresst und Ausbrüche ebenfalls mit Spritzbeton ausgeglichen. Der sanierte Bereich nimmt circa 50 Prozent der Fläche ein. Der Gemeinderat befürchtet, dass dieser sogenannte „Flickenteppich“ optisch unfertig wird und befürwortet, die Mauer komplett zu verputzen und sandzustrahlen. Diese Lösung muss erneut mit dem Denkmalschutz abgeklärt werden. Ein entsprechendes Kostenangebot soll vom Büro erstellt werden.

Breitband: Nach der Vorstellung der Ergebnisse der durchgeführten Markterkundung für Breitbandausbau „Gigabitrichtlinie“ durch Jürgen Schuster vom Ingenieurbüro Corwese sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, das Auswahlverfahren zum Breitbandausbau mittels Glasfaser für die förderfähigen Bereiche zu starten. Von den rund 1500 Adressen sind 288 Anschlüsse förderfähig, davon 34 gewerbliche.

Das Verfahren soll über die Bundesförderung „Graue Flecken“ durchgeführt werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 5,79 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Biessenhofen beträgt rund 580 000 Euro und wird sich auf zwei bis drei Haushaltsjahre verteilen. In einem ersten Schritt wird dazu ein vorläufiger Förderantrag gestellt. Je nach Verfahrensdauer und Verfügbarkeit von Firmen wird sich das Verfahren über rund vier Jahre erstrecken.

Feuerwehr: Der Gemeinderat bestellte für die Freiwilligen Feuerwehren Altdorf und Ebenhofen die Kommandanten neu. Für die Feuerwehr Ebenhofen wurden Maximilian Bronner und Nikolaus Hartmann als zwei Stellvertreter bestellt. Bei der Feuerwehr Altdorf wurde als Kommandant der bisherige Amtsinhaber Robert Kroha und als neuer Stellvertreter Christoph Trautwein bestellt. Alle Kommandanten wurden in den stattgefundenen Dienstversammlungen der Feuerwehren gewählt und von Kreisbrandrat Markus Barnsteiner bestätigt.

Stiftung: Die Altdorferin Magdalena Hummel ist im vergangenen Jahr verstorben und hat in einem Testament die „Leni-Hummel-Stiftung“ als Alleinerbin bestimmt. Bürgermeister Wolfgang Eurisch teilte mit, dass entsprechend dem Testament drei Personen für vier Jahre zum Stiftungsvorstand bestellt wurden. Dies sind Wilhelm Mooser und er selbst, als zum Zeitpunkt des Todes gewählter erster Bürgermeister der Gemeinde. Josef Bischof aus Biessenhofen als dritte Person hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Verzicht erklärt. Für ihn konnte Wilhelm Bihler aus Altdorf für den Vorstand gewonnen werden. Der Stiftungszweck ist die Förderung der Blasmusik und die musikalische Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die Förderung von Jugendprojekten und der Seniorenarbeit, des traditionellen Brauchtums, der Vereine und kirchliche Zwecke. Auch die Pflege öffentlicher Gebäude und Plätze im Sinne der Heimatpflege sowie die Errichtung und der Unterhalt von Gotteshäusern und die Pflege des Andenkens der Toten wird als Stiftungszweck bestimmt.

Wohnen: Für die Sanierung der gemeindlichen Wohngebäude in der Ebenhofener Straße mit insgesamt acht Wohnungen vergab der Gemeinderat die Elektroarbeiten. Die Elektroinstallation entspricht nicht mehr dem Stand der Zeit. Ein Gebäude steht derzeit leer. Es lagen zwei Angebote von Firmen vor, allerdings hatte eine Firma bereits mitgeteilt, dass sie aufgrund der hohen Auftragslage nicht vor Januar kommenden Jahres beginnen könnte. Der Auftrag wurde an die ortsansässige Firma Hutler mit einer Auftragssumme von insgesamt 88 000 Euro vergeben.

Skaterplatz: Bürgermeister Eurisch informierte den Gemeinderat über den Start der Bauarbeiten des geplanten Skaterplatzes am Sportplatz. Im Uferbereich wurde das Gras gemäht. Eigentlich ein hochwertiges Gras, das aber aufgrund der hohen Verunreinigung mit Hundekot und Hundekotbeuteln teuer entsorgt werden musste.

Ölteppich: Ein großes Lob sprach Eurisch den Helfern aus, die an Pfingsten bei der Aktion um den Ölteppich an der Wertach und am Bachtelsee im Einsatz waren. Hochmotiviert haben die DLRG und die Feuerwehren aus Marktoberdorf, Füssen und die Ortsfeuerwehren vorbildlich zusammengearbeitet.

