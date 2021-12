"DenkStätte" in Obergünzburg: Schüler sollen sich mit NS-Zeit auseinander setzen

In Obergünzburg ist der Spatenstich für eine „DenkStätte“ erfolgt. Diese erinnert an eine Deportation nach Auschwitz und soll Schülern als Lernort dienen.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

Aus der Lokalgeschichte für heute und morgen lernen – dies wird in Form einer „DenkStätte“ künftig in Obergünzburg möglich. Dort, wo von 1929 bis 1958 ein ausrangierter Eisenbahnwaggon als Notwohnung aufgestellt war, soll ein naturnahes Klassenzimmer als „Schule der Demokratie“ entstehen. Nun ist der erste Spatenstich erfolgt. Ausgrenzung und Inklusion verbinden sich an diesem denkwürdigen Ort, da der Waggon zunächst von einem Obergünzburger Bürger bewohnt wurde, der letztlich wohl denunziert und ins KZ Auschwitz deportiert wurde.