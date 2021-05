Im alten Kindergarten St. Martin will Marktoberdorf Stücke städtischer Geschichte einlagern

Marktoberdorf sucht Ausweichquartier für die Exponate aus den städtischen Museen. Warum dabei der alte Kindergarten St. Martin ins Spiel kommt.

12.05.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Derzeit spielen noch die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Martin in dem Gebäude an der Eberle-Kögl-Straße. Doch was passiert damit, wenn die Kinder in den neuen Kindergarten an der Saliterstraße umgezogen sind? Die Stadtverwaltung will in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Montag, 17. Mai, dazu ihre Gedanken vortragen. Nach ihren Vorstellungen könnte darin das Depot für die städtischen Museen untergebracht werden. Das altehrwürdige Haus in unmittelbarer Nähe zum Stadtmuseum erfülle nach wenigen Umbauarbeiten alle Voraussetzungen für ein Depot, über das die Stadt in dieser Größenordnung noch nicht verfügt, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Zugleich sei es ein wichtiger Teil für den Lärmschutz der neuen Martinsschule. Damit nimmt er Bezug auf geäußerte Überlegungen, das Gebäude abzureißen.

Das Nutzen der Bücherei in Marktoberdorf soll teurer werden

Um eine andere städtische Einrichtung geht es in einem weiteren Punkt: die Stadtbücherei. Die Nutzungsgebühr soll angehoben werden. In der Begründung verweist Hell auf ein „überdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis“. Das Angebot werde regelmäßig erneuert und ausgebaut, etwa durch einen Musikstreamingdienst, der für die Nutzer fünf Stunden täglich kostenlos ist. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sollen für die Bücherei nach wie vor nichts zahlen.

Beim Neubau der Grundschule St. Martin geht es in den nächsten Verfahrensschritt. Die Ausmaße des Gebäudes passen nicht in den bestehenden Bebauungsplan. Er wird deshalb seit einiger Zeit überarbeitet. Nun liegen die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vor.

Marktoberdorf-Urlauber sollen kostenlos Bus und Bahn fahren können

Ebenfalls zur Beschlussfassung liegt dem Stadtrat der Entwurf für das geplante Baugebiet „Hinterm Schloss“ vor. Der Bauausschuss hatte mit klarer Mehrheit empfohlen, die Ausführungen des Irseer Architekten Martin Hofmann weiter zu verfolgen. Sie sehen Häuser für Familien in verschiedenen Größen und Formen vor, vom Mehrfamilienhaus bis zum Minihaus, einem Tiny House.

Ferner geht es um die Beteiligung am Programm „Allgäu Mobil“. Hintergrund ist, dass die Stadt von Übernachtungsgästen künftig eine Kurtaxe erheben will. Im Gegenzug sollen sie unter anderem die öffentlichen Verkehrsmittel Bus und Bahn kostenlos nutzen können.

Wie es um die Belegung der Marktoberdorfer Kindergärten steht

Und schließlich ist die Einschreibung für das neue Kindergartenjahr ein Thema. Einige Kinder konnten zunächst nicht untergebracht werden, doch auch für sie hat die Stadt eine Lösung gefunden, weil der Bürgermeister dazu eine Eilentscheidung getroffen hat. Über deren genauen Inhalt und die Hintergründe informiert er in der Sitzung, die um 18.30 Uhr im Modeon beginnt.