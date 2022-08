Der Bidinger Supermarkt nimmt Form an

Der neue Nahversorger war ein großes Thema bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Bidingen. Außerdem ging es darum, wie die kleine Bank aktuell dasteht.

30.08.2022 | Stand: 15:30 Uhr

117 Mitglieder haben an der Generalversammlung der Raiffeisenbank Bidingen teilgenommen, bei der es neben dem Geschäftsbericht und Mitgliederehrungen auch um die Vorstellung des geplanten Supermarktes ging. Wie berichtet, wird das Kreditinstitut als Investor „als Schritt zur Stärkung und nachhaltigen Entwicklung von Region und Gemeinde“ einen Nahversorgermarkt mit integrierter Bäckerei und Metzgerei in Bidingen am westlichen Ortsausgang bauen. (Lesen Sie auch: Gemeinderat: So soll der neue Nahversorger mit Lebensmitteln in Bidingen aussehen.)

Der Markt am westlichen Ortsrand in Bidingen soll 750 Quadratmeter Verkaufsfläche haben

Der künftige Betreiber Gerd Nieth, der schon mehrere ähnliche Läden betreibt, sowie der Bauhelfer der Bank, Manfred Burkhart, stellten Baupläne, Sortiment und die Bauweise des Marktes mit 750 Quadratmetern Verkaufsfläche vor.

Der Baubeginn ist noch im Herbst geplant, die Fertigstellung ein Jahr später

Nach Vorlage der Baugenehmigung ist der Baubeginn noch im Herbst geplant. Die kalkulierten Baukosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro und die Eröffnung soll im Herbst 2023 stattfinden. Im Frühjahr 2023 ist dazu eine gesonderte Infoveranstaltung geplant. (Lesen Sie auch: "Wir haben einen Investor". Gemeinderat Bidingen befürwortet Supermarkt.)

Welche Herausforderungen die kleine Bank in Bidingen meistern muss

Vorstand Martin Eberle berichtete über die Entwicklung der Bank. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des Ukrainekrieges müsse sich die Wirtschaft auf zusätzliche Herausforderungen einstellen. Hinzu kämen steigende Inflationsraten und explodierende Energiekosten. Digitalisierung, hohe regulatorische Anforderungen und nach der Niedrigzinspolitik nun steigende Zinsen stellen die Bank vor Herausforderungen.

Wie wichtig der Raiba Bidingen die Bindung an ihren Ort ist

Als regionale selbstständige Bank habe man sich aber mit Erfolg angepasst, sei stets persönlich erreichbar und flexibel in allen Finanzfragen rasch zur Stelle, sagte Eberle. Der Raiba sei die langfristige positive Entwicklung der Region wichtig, sodass möglichst alle Waren und Dienstleistungen von regionalen Firmen, Handwerkern, und Landwirten gekauft werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden knapp 6000 Euro an örtliche Vereine und die Grundschule Bidingen gespendet.

Die Raiffeisenbank Bidingen zieht eine positive Jahresbilanz. Bild: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Die Bilanzsumme betrug 70,227 Millionen Euro - wie die Bank mit anderen Banken kooperiert

Lesen Sie auch

"Gute Ertragslage": Wobau Marktoberdorf will den Krisen trotzen Wohnungsbaugenossenschaft Marktoberdorf

Vorstand Holger Bernhardt erläuterte die wesentlichen Positionen der Bilanz des Geschäftsjahres 2021. Die Bilanzsumme zum Jahresende betrug 70,227 Millionen Euro. Gemäß der Bilanzsumme ist die Raiffeisenbank Bidingen die viertkleinste Genossenschaftsbank in Bayern. Die genossenschaftliche Nachbarbanken Wald-Görisried (sechstkleinste) und Aitrang-Ruderatshofen (achtkleinste) sind geringfügig größer. Durch die Kooperation mit diesen Banken und weiteren kleineren Banken im Allgäu könne die Bank Leistungen wie große Banken anbieten.

Allein 1,195 Millionen Euro gibt die Bank für ihre Verwaltung aus

Der Verwaltungsaufwand mit Personal- und Sachaufwand wurde mit 1,195 Millionen Euro stabil gehalten. Die drei größten Aufwandsblöcke seien Personal (748.000 Euro), IT-Aufwand (155.000) und Prüfungskosten (90.000). Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit wurde bei 275.000 Euro stabil gehalten. Nach Steuerzahlungen liegt ein Bilanzgewinn von 33.000 Euro vor.

Turnusgemäß lief die Amtszeit des Aufsichtsrates Thomas Steger ab. Er wurde einstimmig von den Mitgliedern für die nächste Periode in sein Amt gewählt.

Welche Mitglieder die Raiffeisenbank Bidingen geehrt hat

Seit 120 Jahren besteht das Kreditinstitut und die Grundlage der Genossenschaftsbank sind ihre Mitglieder, betonten Eberle und Bernhardt. Anerkennung sprachen sie für 50-jährige Mitgliedschaft an Bruno Tarnofsky, Hermann Kretzler, Erwin Eberle, Paul Kiechle, Siegmund Henkel, Alois Hiemer, Dr. Hans-Dieter Berger und Wilhelm Hörmann aus. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Michael Schweiger, Karl Glenz und Gregor Unterreiner geehrt. Für die bisher einzigartig lange Mitgliedschaft von 65 Jahren erhielt Otto Guggenmos besonderen Dank.

Vorstand Martin Eberle (ganz links) und Holger Bernhardt (rechts) ehrten etliche Genossenschaftsmitglieder für ihre Treue: (stehend von links) Hermann Kretzler, Alois Hiemer, Paul Kiechle und Wilhelm Hörmann, (sitzend) Michael Schweiger, Dr. Hans-Dieter Berger, Karl Glenz und Erwin Eberle. Bild: Irmgard Schnieringer

Große Freude herrschte bei Aufsichtsratsvorsitzendem Hermann Unterreiner darüber, dass die Versammlung in Präsenz stattfand.

Die wichtigsten Zahlen der Raiffeisenbank-Bilanz kompakt: