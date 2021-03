Der Chef geht in Rente – und das Nestlé-Werk Biessenhofen ist fit für die Zukunft

Sechs Jahre lang leitete Wilfried Trah das Werk in Biessenhofen. In dieser Zeit wurden dort 110 Millionen Euro investiert. Wie der Standort jetzt aufgestellt ist.

Wenn Wilfried Trah bei Nestlé in Biessenhofen nach sechs Jahren von Bord geht, hinterlässt der 64-Jährige seinem Nachfolger Jörg Wenisch (siehe Zur Person) und den 720 Mitarbeitern ein gut bestelltes Feld. Denn mit Beharrlichkeit, Fleiß – und offenbar einem guten Draht in die Nestlé-Deutschland-Zentrale in Frankfurt und den Hauptsitz des Konzerns in Vevey – hat der scheidende Werkleiter dazu beigetragen, das vor allem auf hypoallergene Säuglingsmilch spezialisierte Werk fit für die Zukunft zu machen.

Das fängt mit dem neuen Kesselhaus (2015/16), moderneren Abfüllungslinien und Verpackungsanlagen sowie einer effizienteren Rohstofflogistik an. Und es ist mit dem aktuellen Bau eines neuen Laborgebäudes auch dank weiterem Bauland noch nicht vorbei. Insgesamt investierte Nestlé in Trahs Amtszeit in Biessenhofen 110 Millionen Euro. „Damit können wir sehr gut mit unseren Schwesterwerken mithalten.“ Die Neuerungen dienten aber keinem Selbstzweck, sagt er.

Das Werk in Biessenhofen wurde immer umweltfreundlicher

Vielmehr wurden mit ihrer Hilfe die Herstellungskapazitäten immer wieder erweitert sowie Engstellen („Flaschenhälse“) in der seit ihrer Gründung um 1905 immer weiter gewachsenen Fabrik beseitigt. „Außerdem wurden und werden wir immer umweltfreundlicher“, sagt Trah. So würden zum Beispiel künftig, sobald die eigene Dosenherstellung läuft, „für dieses Verpackungsmaterial nur noch ein Zehntel der Lkw benötigt.“ Schließlich brauchten flache Blechrohlinge viel weniger Raum beim Transport als schon fertig angelieferte Dosen.

Solche Dinge sind Trah, der im Mai 2015 als Werkleiter die Nachfolge von Tim Keller antrat, wichtig. Nicht umsonst ist Trah stolz darauf, dass mithilfe des neuen Kesselhauses in Biessenhofen 12 000 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. Zur Wahrheit gehört dabei, dass er als Werkleiter zunächst noch von Umbauten profitierte, die Nestlé schon seinen Vorgängern Keller und Thomas Seibert genehmigt hatte.

Werkleiter legte Bilderbuchkarriere hin

Bereits vor seiner Zeit in Biessenhofen hatte der Lebensmitteltechnologe, der aus Backnang stammt, bei Nestlé eine Bilderbuchkarriere hingelegt, und das vor allem im Raum Bodensee-Allgäu. So begann Trah im Maggi-Werk in Singen-Hohentwiel am Bodensee 1986 als Produktentwickler, stieg aber rasch zum Produktionsleiter auf und danach zum Werkleiter. Er leitete ein Thomy-Werk in Karlsruhe (200 Beschäftigte), eins für Tiernahrung in Euskirchen, NRW (400 Mitarbeiter) und zehn Jahre das in Singen. „Das ist von der Größe her mit Biessenhofen vergleichbar“, sagt er.

Wie der Nestlé-Manager betont, liebt er das operative Geschäft vor Ort. Deshalb vertiefte er auch sein Intermezzo in einem Nestlé-Forschungszentrum nicht. „Ich liebe es, vor Ort Dinge anzustoßen und umzusetzen und mich darum zu kümmern, dass ein Standort wettbewerbsfähig bleibt.“ Auch wenn das immer wieder bedeutete, die Kosten zu senken – und unangenehme Entscheidungen zu treffen, für die es viel öffentlichen Gegenwind gab.

Manche Entscheidungen fielen dem Manager schwer

Wie bei Maggi, wo er 100 Mitarbeiter eines Berliner Werkes nach Singen „verlagerte“. Oder wie in Biessenhofen, wo er 2018 die Abteilung für Kindercerealien mit 106 Beschäftigten schließen musste. Dass ihm das nicht leichtfiel, glaubt man Trah. „So etwas kann man aber durchstehen, wenn man weiß, dass es sich am Ende positiv entwickelt.“ So habe man in Biessenhofen „auch dank der engen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat“ sozial verträglich handeln und auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten können.

Trah lobt, wie kompetent die Mitarbeiter in Biessenhofen sind („mit ihnen kann man viel umtreiben“) und wie gut der Zusammenhalt im Werk. „Das konnte man auch in der Coronazeit erleben.“ Er ist froh, dass es bislang keine schwerwiegenden Coronafälle unter den Mitarbeitern gab. Ebenso froh ist Trah, dass es unter seiner Verantwortung „nie einen schweren Betriebsunfall mit schwerwiegenden Personenschäden“ gab.

Ein Lob für die Mitarbeiter im Werk Biessenhofen

Stolz ist er – neben den vielen Investitionen in Biessenhofen – auf eine Ehrung, die ihm in Singen durch den damaligen Bundesumweltminister Sigmar Gabriel zuteil wurde. „Schon damals, 2009, haben wir dort ja 11000 Tonnen CO2 eingespart, indem wir die Abwärme einer Metallgießerei nutzten.“

Insgesamt fällt dem Vater zweier erwachsener Söhne der Rückzug ins Private – nach 36 Jahren bei Nestlé in Deutschland, davon 30 in Führungsverantwortung – nicht leicht. Auch wenn er und seine Frau dadurch nun mehr Zeit zum Mountainbiken, Bergwandern, Golfen, Skifahren und anderen gemeinsamen Outdooraktivitäten haben. Auch ein Ehrenamt an ihrem Wohnort im Bodenseeraum ist im Gespräch.