Der Ersatzmann lässt die Mannschaft der Lebenshilfe jubeln

Fünf Kletterer der Lebenshilfe holen bei den ersten Special Olympics im Winter vier Medaillen.

04.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Fünf Kletterer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren haben beim ersten Special Olympics-Wettkampf (SOPY) in Hessen teilgenommen. Die Routen in Fulda waren perfekt vorbereitet: Bis zum 7. Grad mussten die Athleten klettern, um in der besten Leistungsgruppe eine Medaille zu erreichen – so sahen die Trainer Heini Penzholz und Noah Kaiser hervorragende Ergebnisse.

Überraschung durch Kletterer Joel Kaiser

Gleich zwei Athleten aus dem Ostallgäu – Felix Huber und Roman Wachter – gelang dies, wofür sie Silber und Bronze gewonnen haben. Auch Jovan Markovic rief als vierter seine Trainingsleistungen hervorragend ab. Und Joel Kaiser – eigentlich nur für einen erkrankten Athleten eingesprungen – kam im 5. Grad zu einer Goldmedaille. Sebastian Buhmann erreichte in seinem Wettkampf nur den letzten Platz. Das Turnier galt als Vorbereitung und Gradmesser für das nächste anstehende große Event: die SOPY-Winter-Landesspiele vom 23. bis 26. Januar 2023 in Bad Tölz. Dort wird die Lebenshilfe unter Leitung von Markus Reichart und Sebastian Klee mit fast 50 Personen antreten – in den Sportarten Stockschießen, Schneeschuhlauf, Ski alpin und Klettern. „Der Sport bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren ist etwas ganz Besonderes“, sagt Reichart.

Diese Angebote hat die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren

Derzeit gibt es rund 25 Angebote für alle Altersklassen. Die Sportabteilung hat sich zum Ziel gesetzt, Angebote zu schaffen, die für alle Menschen in der Gesellschaft erreichbar sind. Sie sieht sich als Schnittstelle zwischen Vereinen, Anbietern sowie Menschen, die sich für den Sport vor Ort engagieren wollen, und Sportbegeisterten mit und ohne Förderbedarf.

Durch den Aufbau eines Netzwerks will die Lebenshilfe den inklusiven Sport im Ostallgäu fördern und somit die Gesellschaft näher zusammenbringen.

Warum die erneute Nominierung von Joel Kaiser für die Special Olympics einmalig ist