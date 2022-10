Der Gemeinderat Stötten stellt klar: Diese Kosten kommen auf Häuslebauer im "Kapellenweg" zu

Der Gemeinderat Stötten legt dar, wie sich die Erschließungskosten im Baugebiet Am Kapellenweg zusammensetzen. Denn darüber gab es unschöne Gerüchte im Ort.

Wie setzen sich die Erschließungskosten in Stöttens Baugebiet „Am Kapellenweg“ zusammen? Diese Frage stellten sich Bürger bereits im Dezember 2020. Der Gemeinderat lieferte nun Antworten auf den Bürgerantrag – zwar nicht zeitnah, aber doch rechtlich einwandfrei, wie Zweiter Bürgermeister Richard Schmölz vor zahlreichen Zuhörern sagte. (Lesen Sie auch: Ist Stöttens Bürgermeister nach Italien ausgewandert? Das ist dran an den Gerüchten.)

Gerüchte in Stötten besagten, dass auch ein Spielplatz sowie der Friedhofsparkplatz über die Erschließungskosten des Baugebietes abgerechnet würden

Die Antragsteller beantragten die Beratung und Abstimmung über die Erschließungskosten für das Baugebiet „Am Kapellenweg“ in einer öffentlichen Sitzung. Weiterhin wurde beantragt, dass diese Kosten und ihre Aufteilung in dieser Sitzung dargestellt und erklärt werden. Begründet wurde der Antrag damit, dass die Antragsteller erfahren und verstehen wollten, wie sich die Erschließungskosten in diesem Baugebiet zusammensetzen. Denn es kursiere das Gerücht, dass der Spielplatz, der Friedhofsparkplatz und Straßen außerhalb des Bebauungsplans über die Erschließungskosten des Baugebiets abgerechnet würden.

Zu Beginn der Sitzung erläuterte Schmölz, dass in einer Sitzung im September alle noch vorhandenen Unklarheiten vorbesprochen und geklärt worden seien. Jetzt habe der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung nur noch darüber abzustimmen, welche Kosten bei der Erschließung als gemeindlicher Straßenbau abgezogen werden müssten und welche aufzuteilen seien. Hier erklärte sich Dritter Bürgermeister Erwin Hindelang als befangen und zog sich aus der Tagungsrunde zurück. (Lesen Sie auch: Teure Großprojekte in Günzach: Gemeinde wirft bangen Blick auf die Ausgaben.)

Der Kosten für den Parkplatzbau am Leichenhaus und am Regenhalt werden abgezogen

Danach beschloss das Gremium jeweils einstimmig, dass die Kosten für den Parkplatzbau am Leichenhaus und am Regenrückhalt abgezogen werden. Der angesprochene Straßenteilbereich bis zur Zufahrt Haus Schreyer wird zu 50 Prozent von der Gemeinde umgelegt. Die Gehwegverbindung Alte Bergstraße/Neunerfeld/Kapellenweg wird zu 50 Prozent der Gemeinde und je zu 25 Prozent den Baugebieten Neunerfeld und Kapellenweg zugeschlagen.

Wie Schmölz weiter ausführte, kann vom weiteren Straßenbau innerhalb des Baugebiets die Gemeinde zehn Prozent übernehmen. Da mit der Erschließung jedoch eine Erschließungsfirma beauftragt wurde, können auch die gesamten Kosten auf die Bauwerber umgelegt werden. Hier bestimmten die Räte mit drei Gegenstimmen, dass diese Kosten zu 100 Prozent auf die Bauwerber umzulegen sind. Dagegen wurde wieder einstimmig beschlossen, dass alle Gewerke für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Regenwasser), die über Satzungen abgerechnet werden, nicht in die Erschließungskosten einfließen.

Insgesamt betragen die Erschließungskosten für das Stöttener Baugebiet 2,1 Millionen Euro

Danach erläuterte Kämmerin Andrea Krug die Gesamtkosten der Erschließung für das Baugebiet „Am Kapellenweg“ zum Stand 18. August in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Über die Aufteilung wurde dann noch nicht Beschluss gefasst, nachdem Bürgermeister Schmölz erläuterte, dass es hier aufgrund bislang nicht vollzogener Notarverträge noch geringfügige Abweichungen geben könnte. (Lesen Sie auch: Bote hortet Pakete in Stötten und wird festgenommen.)

Daraufhin bemängelte Gemeinderat Dr. Christoph Schwab, dass die Beschlüsse nicht rechtens seien, weil die ebenfalls auszuschließende Gemeinderätin Rita Kämpf mitgestimmt habe. Kämpf entgegnete, sie habe mitgestimmt, weil sie in einer öffentlichen Sitzung Anfang des Jahres 2021 als nicht betroffen angesehen worden sei.

Hätte eine Gemeinderätin von der Abstimmung ausgeschlossen werden müssen?

Dazu erläuterte der in der Sitzung anwesende Leiter der Kommunalen Rechtsaufsicht, Rainer Kunzmann, dass der Gemeinderat vor jeder Abstimmung erneut über eventuelle persönliche Beteiligung abzustimmen hätte. Hier sei die Mitabstimmung von Rita Kämpf –auch wenn sie tatsächlich hätte ausgeschlossen werden müssen – unerheblich, da ihre Stimme nicht ausschlaggebend für das Abstimmungsergebnis war. Anders wäre es jedoch gewesen, wenn ein Gemeinderat fälschlicherweise ausgeschlossen worden wäre. Dann wären sämtlich ohne ihn gefassten Beschlüsse ungültig.

Nachdem Erwin Hindelang wieder in die Verhandlungsrunde eingerückt war, wurde noch einstimmig beschlossen, dass der Bebauungsplan Salchenried-Nord entsprechend dem Bauantrag der antragstellenden Familie erweitert wird. Sie trägt die Kosten dafür.