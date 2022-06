Der Landkreis feiert runden Geburtstag - und für die Bürger gibt´s freien Eintritt

Zum 50. Geburtstag des Ostallgäus gibt es ein Festprogramm: Bürger erhalten etwa kostenlosen Eintritt in Museen und Bädern. Was sonst noch geboten ist.

Die Gründung des Landkreises Ostallgäu jährt sich am 1. Juli zum 50. Mal. Er entstand im Zuge einer bayernweiten Gebietsreform, die am 1. Juli 1972 in Kraft trat. „Das Ostallgäu ist eine Erfolgsgeschichte und in den vergangenen 50 Jahre fest zusammengewachsen“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Unser Jubiläum ist ein ganz besonderer und guter Grund zum Feiern.“ Der Landkreis hat daher ein vielfältiges Festprogramm für die Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer zusammengestellt: von kostenlosen Besuchen in Freizeiteinrichtungen über die Jubiläums-Radltour bis hin zu besonderen Aktionen im Landratsamt.

Landkreis gewährt Ostallgäuern freien Eintritt

Vom 1. bis 3. Juli erhalten alle Bürgerinnen und Bürger in folgenden Museen und Bädern freien Eintritt: in der Südseesammlung mit Historischem Museum Obergünzburg, im Museum der Stadt Füssen, im Stadtmuseum Kaufbeuren sowie im Freibad Buchloe und den Hallenbädern in Marktoberdorf und Pfronten.

In Marktoberdorf ist eine Ausstellung zu sehen

Im Bürgerservice des Landratsamts ist vom 1. bis 15. Juli eine Ausstellung zu 50 Jahre Landkreis Ostallgäu zu sehen - außerdem werden Besucherinnen und Besucher dort von den Bürgerservice-Mitarbeitenden in Jubiläums-T-Shirts begrüßt. Wer gerne etwas länger bleiben möchte, bekommt am 1. Juli im 70er-Jahre-Ambiente kostenlos Kaffee und Kuchen serviert.

Allgäuer Radltour startet in Obergünzburg

Im Rahmen des Landkreis-Geburtstags finden auch die diesjährige ABK Allgäuer Radltour und das Stadtradeln statt. Die Jubiläums-Tour, die der Landkreis gemeinsam mit der Aktienbrauerei Kaufbeuren veranstaltet, startet und endet am 3. Juli in Obergünzburg. Nach zweijähriger Corona-Pause werden wieder mehrere hundert Freizeit- sowie Renn-Radlerinnen und -Radler erwartet. Das Stadtradeln läuft vom 26. Juni bis 16. Juli 2022. Im vergangenen Jahr wurde das Ostallgäu beim Stadtradeln als fahrradaktivster Landkreis mit den meisten Radkilometern pro Einwohner ausgezeichnet.

Außerdem steht das diesjährige Ferienpass-Quiz ganz im Zeichen des Landkreis-Jubiläums. Die Sparkasse Allgäu macht ein Gewinnspiel zum Jubiläum. Zu gewinnen gibt es 250 Mal 50 Euro. Teilnehmen können alle Kunden der Sparkasse Allgäu.

Landrätin: "Programm bietet für jeden etwas"

Wer an einem Überblick über die Entwicklung des Landkreises in den vergangenen 50 Jahren interessiert ist, für den gibt es eine umfangreiche Zeitungsbeilage – vom Bildungsbereich über den Naturschutz bis zum Tourismus. Die Beilage wird ab Anfang Juli auch auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht und in der Pressestelle des Landratsamtes erhältlich sein.

„Unser Programm hat für jeden etwas zu bieten: Für junge und ältere, sportliche und kulturbegeisterte sowie nostalgische und zukunftsgerichtete Menschen,“ sagt Zinnecker.

