Der nächste Heimatbrief ist raus. Er zeigt: In Marktoberdorf hat sich ganz schön viel getan

Ein Jahr in Oberdorf beleuchtet der Heimatbrief. Es geht um den Schulabriss, das Nachschneidern historischer Tracht, interessante Leute und (natürlich) Corona.

28.11.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Erneut ganz schön viel getan hat sich in Marktoberdorf auch während dieses nun schon zweiten Corona-Jahres. Das zeigt sich bei einem Blick in den Oberdorfer Heimatbrief. Der ist ab jetzt erhältlich.

Mit einem Zeitzeugnis wartet bereits die Titelseite auf. Zu Füßen des ehemals fürstbischöflichen Schlosses liegt in der Marktoberdorfer Altstadt die Grundschule St. Martin. Lag, muss es heißen. Denn sie wird aktuell abgerissen, um einem neuen Schulgebäude an gleicher Stelle Platz zu machen (wir berichteten).

Viele Neuanfänge: Kleinode im Stadtgebiet wiederentdeckt, ebenso wie die historische Oberdorfer Tracht

Auch sonst berichtet der Oberdorfer Heimatbrief von vielen Neuanfängen, wie die Vorsitzende des Heimatvereins Marktoberdorf Angelika Gapp in ihrem Vorwort festhält. Mal fliegen die Vereinsmitglieder aus auf ihren Fahrrädern und erkunden auf einer Kapellentour die Kleinode im Stadtgebiet. Mal ziehen sie sich zurück in den Trachtenstadel, um die historische Oberdorfer Tracht nachzuschneidern.

Mannigfache Versuche in Marktoberdorf, der Corona-Pandemie ein Schnippchen zu schlagen

Stadtrat und Stadtverwaltung halten das kommunalpolitische wie wirtschaftliche Rad am Laufen. Die Wirtschaft ihrerseits tut ihr Möglichstes, um trotz Corona das ökonomische Leben aufrecht zu erhalten. Gegen Corona stemmen sich auch die mannigfachen kulturellen Veranstaltungen, die Bildung und der Sport – mit findigen, teils digitalen Mitteln und versuchen so, der Corona-Pandemie ein Schnippchen zu schlagen. Mehr Raum wurde diesmal besonderen Menschen eingeräumt. Neben einem Blick in die Ortsteile wird auch traditionell der Verstorbenen gedacht.

Fotos sagen mehr als 1.000 Worte

„Fotos sagen mehr als 1.000 Worte!“ Nach diesem Motto sind heuer mehr Fotos enthalten. Für deren Bereitstellung danken die Macher des Heimatbriefs ganz besonders der Lokalredaktion der Allgäuer Zeitung Marktoberdorf wie auch den vielen Fotografen. Mehr Sorgfalt wird bei der Gestaltung der Bildunterschriften versprochen: Im nächsten Heimatbrief sollen die Bildbeschreibungen wieder außerhalb der Fotos erscheinen. Noch etwas: Sollten sich der eine oder andere Verein oder Person im Heimatbrief nicht wiederfinden, so ist dies lediglich der Auswahl geschuldet, da der Umfang des Heimatbriefes eingehalten werden muss.

Wo es den Heimatbrief in Marktoberdorf überall gibt

Im vergangenen Jahr wurde der Oberdorfer Heimatbrief auf einem eigenen Stand am Stadtplatz und in vielen Geschäften angeboten. Heuer wird ein öffentlicher Stand eventuell aufgrund der Corona-Lage nicht möglich sein. Auf jeden Fall haben dankenswerterweise folgende Geschäfte sich zum Vertrieb bereit erklärt: Buchhandlung Eselsohr, Buchhandlung Osiander, Spielwaren Härtle, Weinhandlung Hosp, Foto Hotter, Johannes Schmid Gerätetechnik, Schreibwaren Seitz, Schuhhaus Sepp, Lagerhaus Wachter, Weltladen, Parfümerie Wiedemann, Bäckerei Heiland Bertoldshofen und Bäckerei Kraus Leuterschach.

Wer den Heimatbrief per Post zugeschickt bekommen möchte, kann sich zudem an den Heimatverein wenden und zwar an Angelika Gapp, Telefon 08342/899043, E-Mail agapp@web.de

