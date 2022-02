Der Trainer des FC Thalhofen ist sich sicher: „Wir sind optimal vorbereitet“

Trainer Florian Niemeyer traut seinem FC Thalhofen einen Platz im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga zu. Im Interview sagt Niemeyer, wie das gelingen soll.

26.02.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Herr Niemeyer, nach einem durch die Corona-Pandemie turbulenten Jahr 2021 geht es für Ihre Mannschaft Ende März wieder um Punkte. Wie bereiten Sie Ihr Team auf die verbleibenden Spiele der Saison 2021/ 2022 vor?

Niemeyer: Wir sind seit Anfang des Jahres wieder im Training. Neben zwei eigenverantwortlichen Läufen pro Woche absolvierte meine Mannschaft mit unserem Fitnesstrainer Alex Burkert auch wöchentlich zwei Krafteinheiten. Am 7. Februar haben wir dann die eigentliche Vorbereitung begonnen. Bisher haben wir gegen den TSV Kottern, die SpVgg Kaufbeuren und den TSV Ziemetshausen gespielt. In den nächsten Wochen stehen noch Testspiele gegen Bernbeuren und die zweite Mannschaft des TSV Kottern an. Anfang März werden wir zusätzlich noch ins Trainingslager nach Kroatien fahren. Sollten wir die Zeit bis zum Punktspielstart gut nutzen, bin ich mir sicher, dass meine Mannschaft optimal vorbereitet sein wird.

Sie sprachen die Testspiele an. Gegen die Bayernliga-Mannschaft aus Kottern mussten Sie sich 0:4 geschlagen geben, gegen den Liga-Konkurrenten aus Kaufbeuren folgte eine 0:1-Niederlage und am vergangenen Wochenende trennte sich Ihre Mannschaft vom TSV Ziemetshausen 0:0. Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen?

Niemeyer: Auch wenn die Ergebnisse es nicht vermuten lassen, bin ich mit den ersten drei Testspielen sehr zufrieden. Kottern und auch Kaufbeuren waren einfach in ihrer Vorbereitungsphase schon deutlich weiter als meine Mannschaft. Gegen Ziemetshausen waren wir auf Augenhöhe und standen hinter wieder ein Stück besser. Auch unser Augenmerk lag in den ersten Wochen der Vorbereitung klar auf der Defensive, wo wir uns auch von Woche zu Woche verbessert haben. Hinzu kommt leider, dass wir noch nicht auf Rasen trainieren konnten. Daher bin ich im Großen und Ganzen mit der Verfassung meiner Mannschaft, gerade was das Fitnesslevel betrifft, sehr zufrieden.

FC Thalhofen errang sieben Siege

Ihre Mannschaft konnte sich in der Liga in 17 Spielen 24 Punkte erspielen und steht auf Platz 6 der Tabelle. Sieben Siegen stehen drei Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber. Mit 38 erzielten Toren stellen Sie den viertbesten Angriff der Liga, allerdings kassierten Sie auch 36 Gegentreffer. Wie beurteilen Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Niemeyer: Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich ziemlich zufrieden. Wenn man bedenkt, dass uns vor der Saison mit Nico Beutel unser Topscorer und Kapitän in Richtung Kottern verlassen hat, wir unser komplettes zentrales Mittelfeld neu aufstellen mussten und immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten, bin ich mit der Punkteausbeute durchaus glücklich. Die erzielten Treffer freuen mich natürlich und sprechen für unsere gute Offensive, an den Gegentreffern müssen wir klar arbeiten und haben sicherlich auch noch Verbesserungsbedarf im Defensivverbund. Ich sehe aber lieber das Positive, zumal wir attraktiven und offensiven Fußball spielen wollen, wo es immer mal passieren kann, dass man das ein oder andere Gegentor schlucken muss.

Was sind Ihre Ziele für die noch verbleibenden Spiele?

Niemeyer: Für mich ist das Auftaktspiel gegen Mindelheim gleich richtungsweisend. Wenn wir es schaffen, hier zu gewinnen und damit gut aus der Winterpause zu starten, den Schwung dann in die folgenden Spiele mitnehmen, traue ich uns eine Platzierung im oberen Drittel absolut zu.

Eigene Jugend beim FC Thalhofen einbauen

Auffällig ist, dass mit Bernhard Eiband, Dominik Dürr und Marco Steinhauser nur drei Spieler Ihres Stammpersonals über 30 Jahre alt sind. Ist das der Weg, den Sie und der Verein gehen wollen? Sprich ganz gezielt junge Spieler aus der eigenen Jugend in die Bezirksliga-Mannschaft einzubauen?

Niemeyer: Grundsätzlich ist das schon der Weg, den wir gehen wollen, allerdings wird bei uns auch niemand vom Hof gejagt, wenn er seinen 30. Geburtstag feiert (lacht). Ich weiß auch nicht, warum das bei uns mittlerweile ein bisschen Tradition hat, das wirklich gute Leute mit 30 Jahren, ja teilweise noch davor, ihre Karrieren beendet haben. Klar ist natürlich auch, dass es ohne Erfahrung definitiv nicht geht, weshalb ich auch sehr froh um die drei genannten Spieler bin. Faktisch sind sie aus der Mannschaft mit ihrer Klasse nicht wegzudenken, und ich hoffe, dass alle noch zwei bis drei Jahre ihre Erfahrung weitergeben.

Vollen Einsatz zeigten die Spieler des FC Thalhofen (gelbes Trikot) beim Bezirksliga-Spiel gegen den FC Heimertingen in der Hinrunde. Bild: Wolfgang Hepke

Mit Cedric Wahler und Dennis Kohl, die bereits zu Beginn der Saison zur Mannschaft gestoßen sind, wurde mit Dominik Sorg, der in der Winterpause vom FC Thingau nach Thalhofen wechselte, der dritte externe Neuzugang verzeichnet. Was erwarten Sie sich von den drei Spielern, und sind weitere Zugänge geplant?

Niemeyer: Wie Sie erwähnen, sind Cedric und Dennis bereits im Sommer zu uns gestoßen. Mit Dominik haben wir einen sehr guten, willigen jungen Stürmer dazubekommen. Er wird mit Sicherheit etwas Zeit brauchen, bin mir aber sicher, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten eine echte Verstärkung für unseren Angriff darstellt. Gerade in der ersten Reihe haben wir mit Luca Csauth, der das bisher überragend gemacht hat, lediglich einen echten Stürmer gehabt, was auf Dauer zu wenig ist. Von Dennis und Cedric konnte ich mir ja jetzt schon ein Bild machen. Auf beide ist hundertprozentig Verlass und ich weiß, was ich von ihnen erwarten kann. Beide sind für mich ein absoluter Gewinn, sowohl fußballerisch als auch menschlich.

Mit Max Steiner hat der Verein zu Beginn der Saison ein neuer Trainer für die zweite Mannschaft verpflichtet. Wie gestaltet sich in Ihren Augen die Zusammenarbeit mit ihm?

Niemeyer: Die Zusammenarbeit mit Max funktioniert hervorragend. Wir tauschen uns regelmäßig aus und hatten, da wir uns ja auch schon lange kennen, überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten. Auch hier bin ich wirklich froh, dass es dem Verein gelungen ist, einen solchen Mann zu gewinnen.

Trainer will weiter beim FC Thalhofen bleiben

Was sind Ihre Ziele mit der Mannschaft mit Blick auf die Zukunft. Steht als Ziel vielleicht auch einmal der Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse an?

Niemeyer: Grundsätzlich kann man sagen, dass mein Ziel der stetige Einbau und die Etablierung von jungen Spielern in die Bezirksliga-Mannschaft ist. An erster Stelle steht dabei natürlich immer der Klassenerhalt. Ob wir in Zukunft mal ganz vorne ein Wörtchen mitreden können, wird davon abhängig sein, ob wir auch mal in der Lage sind, unsere besten Spieler in Thalhofen zu halten.

Sie persönlich haben Ihre Mannschaft damals im Abstiegskampf in der Kreisliga übernommen, sind aufgestiegen und haben den FC Thalhofen in der Bezirksliga etabliert. Solche Erfolge wecken sicherlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Wo sehen Sie Ihre persönliche Zukunft als Trainer?

Niemeyer: Ich sehe meine persönliche Zukunft klar weiter als Trainer FC Thalhofen. Ich hoffe, dass wir alle zusammen noch viele erfolgreiche Jahre haben. Solange das so ist, habe ich wirklich keinen Gedanken an einen Wechsel zu einem anderen Verein.

