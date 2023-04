Derbyfieber: FC Thalhofen empfängt SVO Germaringen

Der FCT empfängt den SVO Germaringen zum Bezirksligaduell. Thalhofens Kicker wollen endlich wieder einen Heimsieg einfahren.

22.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Am Samstag um 15 Uhr empfängt der FC Thalhofen den SVO Germaringen zum Derby im Stadion am Marktoberdorfer Mühlsteig. Der FCT erwartet ein schweres Fußballspiel – haben die Gäste aus Germaringen doch einen Lauf und zeigen nach der Winterpause eine sehr starke Leistung. Sechs Bezirksliga-Spiele in Folge ist die Mannschaft von Trainer Johannes Martin ungeschlagen. (Lesen Sie auch: Deshalb lehnt Thalhofens Trainer die Relegation im Fußball ab.)

Warum der FC Thalhofen in der Bezirksliga massiv abgerutscht ist

Neben vier Siegen fuhr der SVO Germaringen zwei Unentschieden ein. In der Tabelle klettern die Gäste damit auf Rang zehn mit 31 Punkten. Anders schaut es beim FC Thalhofen aus. Die Mannschaft vom Mühlsteig verlor vergangene Woche – nach einer schwachen Vorstellung – mit 0:5 beim Tabellenzweiten SV Egg an der Günz und ist damit auch im fünften Spiel in Folge sieglos. In der Tabelle ist der FCT auf Rang sechs abgerutscht mit 36 Punkten.

Dennoch wissen die Thalhofener, dass ihre Chancen gut stehen, mal wieder einen Heimsieg einzufahren. Es gelte einfach, die Leistungen nach der Winterpause auf den Platz zu bringen – mit Ausnahme des vergangenen Spiels ... Besonders spielerisch will der FCT wieder eine bessere Leistung zeigen. In den letzten fünf Spielen erzielten die Marktoberdorfer lediglich zwei Tore.

„Es ist an der Zeit, dass der Knoten endlich wieder platzt und wir einen Dreier einfahren. Das Derby am Samstag wäre ein guter Zeitpunkt“, sagt Kapitän Marco Steinhauser. Damit dies gelingt, will Trainer Florian Nemeyer das Spiel wieder besser kontrollieren und mehr Thalhofener Ballbesitz haben. Außerdem gelte es, die individuellen Fehler abzustellen, fordert der Coach.

Einen personellen Lichtblick gibt es beim FC Thalhofen

Personell sind einige Spieler angeschlagen. Ein Lichtblick ist aber der mögliche Einsatz von Dominik Dürr, der dank der hervorragenden Arbeit von Sportheilpraktiker Boris Wittman womöglich eine Woche nach seinem muskulären Verletzung wieder einsatzbereit ist. Bereits um 13 Uhr empfängt die zweite Mannschaft des FC Thalhofens zum Stadtderby den FSV Marktoberdorf.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein, Robin Thiel, Dominik Dürr