Derby in Oberstdorf: So sind die Chancen für Thalhofens Kicker

Fußballer des FC Thalhofen zum letzten Spiel vor der Pause beim FC Oberstdorf an. Der hat zu Hause 20 Punkte geholt. Mit welcher Empfehlung die Gäste kommen.

Im letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga gastiert der FC Thalhofen am Samstag, 19. November, um 14 Uhr beim FC Oberstdorf. Die Heimmannschaft gewann vergangene Woche mit 6:1 in Bad Grönenbach und steht in der Tabelle mit 27 Punkten auf Rang fünf.31 Punkte auf dem Konto hat hingegen der FC Thalhofen, der sich damit auf dem fünften Rang befindet. Am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer souverän mit 3:0 beim TSV Ziemetshausen.

Das zeichnet Oberstdorf und Thalhofen aus

Mit dem FC Oberstdorf steht den Männern vom Mühlsteig ein sehr schweres Spiel bevor. Die Oberstorfer fuhren vor heimischer Kulisse in neun Spielen 20 Punkte ein, was der zweitbeste Wert der Liga ist. Aber auch der FC Thalhofen hat auswärts in dieser Saison bereits 18 Punkte in neun Spielen gesammelt. Damit steht er in der Auswärtstabelle auf Rang zwei. Auf dem Papier verspricht es also eine sehr spannende Begegnung mit zwei ähnlich starken Mannschaften zu werden.

Dies erwartet auch Trainer Niemeyer: „Es wird ein sehr schwieriges Spiel, in dem wir vieles richtig machen müssen, um Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Was Trainer Niemeyer von seinen Fußballern fordert

Mit „vieles richtig machen“ meint er eine ähnliche Leistung wie vergangene Woche in Ziemetshausen. Dort war der Mannschaft sofort der Wille anzumerken, die Partie zu gewinnen, koste es, was es wolle. Dementsprechend präsent und aggressiv war der FC Thalhofen in den Zweikämpfen, was der Grundstein für den Erfolg war. Dies gilt es auch am Samstag abzurufen, um die sehr gute Spielzeit vor der Winterpause noch zu krönen.

So sieht es personell beim FC Thalhofen aus

Personell stehen Dominik Dürr und Samuel Olejnik nicht zur Verfügung.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein, Benedikt Singer, Martin Singer.

