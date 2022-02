Deshalb greifen mehr Aitranger wieder zum Buch

Trotz längerer Schließungen steigt in Aitrang die Zahl der aktiven Leser. Corona ist nur eine Erklärung. Doch die Stastik hat auch Verblüffendes.

19.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Bücherei von Aitrang trifft den Geschmack der Nutzer. Trotz coronabedingten Schließungen der Pfarr- und Gemeindebücherei stieg im Jahr 2021 die Zahl der aktiven Leserinnen und Leser. Die Bücherei wurde im vergangenen Jahr von 680 aktiven Lesern genutzt. Im Jahr davor waren es noch 661, sagte Bürgermeister Michael Hailand im Gemeinderat.

Fast 7000 Medien stehen in Aitrangs Bücherei in den Regalen

Die vorhandenen Medien wurden im vergangenen Jahr um 171 auf 6898 aufgestockt. Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen sind diese Medien weniger als im Jahr 2020 ausgeliehen worden. Die Zahl der Ausleihen sank um 3000 auf 15.000. Trotzdem wurde der Bestand laut Bürgermeister rein rechnerisch 2,2 mal ausgeliehen. In Bayern liege der Durchschnitt bei 1,5 mal. Dies spreche dafür, dass das Büchereiteam den Geschmack der Leserinnen und Leser sehr gut kenne und diese die Bücherei sehr gut nutzen, sagte Hailand.

Auch das wirtschaftliche Ergebnis sei im Jahr 2021 wieder positiv gewesen. Dies sei auch den Spendern und Zuschussgebern mit zu verdanken. Die Aitranger Bücherei besteht nun schon seit 57 Jahren.

Wer von Glasfaser in Aitrang profitiert

Hailand gab bekannt, dass sowohl der Glasfaseranschluss als auch der Netzwerkausbau der Grundschule Aitrang vom Freistaat gefördert werden. Diese Förderung und auch die Ausgaben müssten deshalb über den Schulverband laufen. Die jeweiligen Schulgebäude gehörten jedoch den einzelnen Gemeinden, die bisher auch die Investitionskosten übernommen haben. Um diesen Grundsatz auch künftig beizubehalten, werde der jeweilige Eigenanteil für die jetzt durchgeführten Maßnahmen als freiwillige Umlage von den Gemeinden an den Schulverband überwiesen. In nicht öffentlicher Sitzung habe der Gemeinderat deshalb beschlossen, 7000 Euro Eigenanteil für den Glasfaseranschluss der Grundschule Aitrang und 25.000 Euro Eigenanteil für die Datennetzwerktechnik in den diesjährigen Vermögenshaushalt der Gemeinde einzustellen.

Aus der Sitzung des Arbeitskreises Gemeindewege berichtete Bürgermeister Hailand über die geplante Sanierung von Gemeindewegen. Aus 14 Vorschlagen wurden sieben ausgewählt, die mit Beteiligung der Anlieger heuer saniert werden sollen. Dafür werden 13.000 Euro im Haushalt eingeplant. Weitere 7000 Euro werden für eine regelmäßige Unterhaltung bestimmter Wirtschaftswege mit einem Wegebaugerät eingeplant.

So steht es um den Witzelgraben

Zudem berichtete Hailand über das Ergebnis der Informationsveranstaltung vom Forstamt Kaufbeuren und der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf im Lüßwald nördlich von Huttenwang. Auch dort steht ein Forstwegebau an, der mit Fördermitteln vom Freistaat umgesetzt werden soll.

Anhand von Fotos erläuterte Hailand den Fortgang der Arbeiten am Witzelgraben bei Neuenried, die insgesamt nach Plan fortschreiten. Mit dem Wasserwirtschaftsamt erfolge eine regelmäßige Abstimmung. Momentan sei davon auszugehen, dass der Kostenrahmen eingehalten werde, sagte er.

