Deshalb hat der FC Thalhofen ein mulmiges Gefühl vor dem Derby

Die Fußballer des FC Thalhofen stehen in der Bezirksliga vor einer schweren Aufgabe. BSK Neugablonz kommt. Was das besondere an diesem Derby ist.

09.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Derbystimmung am Mühlsteig. Am Samstag, 9. April, um 15 Uhr empfängt der FC Thalhofen den BSK Olympia Neugablonz. Nach dem Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren ist es das zweite große Ostallgäuer Duell, das der Spielplan der Bezirksliga Fußballern und Fans beschert.

So sieht die Bilanz des FC Thalhofen aus

Am vergangenen Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer in Haunstetten mit einem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Punkt einfahren. Somit bleibt der Abstand zu den Abstiegsrängen weiterhin unverändert. Aktuell steht der FCT mit 26 Punkten auf Platz sieben der Tabelle. Die Schmuckstädter hingegen verloren ihr Derby gegen die SpVgg Kaufbeuren mit 0:3. Neugablonz belegt damit weiterhin einen Abstiegsrelegationsplatz. Mit 21 Punkten steht es auf Rang zwölf.

Aufgrund der Tabellenkonstellation ist es ein weiteres sehr wichtiges Spiel für den FC Thalhofen, welches er unbedingt gewinnen will. Außerdem will sich der Gastgeber für die doch recht schwache Partie in der Hinrunde (1:4) revanchieren und endlich den ersten „Dreier“ nach der Winterpause einfahren. Die Motivation bei der Mannschaft ist hoch, denn die heutige Partie ist nicht nur ein Derby, sondern mit einem Sieg kann Thalhofen auch einen entscheidenden Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt machen.

War Thalhofens Fußballer zuversichtlich stimmt

Das Problem: In seiner Zeit in der Bezirksliga hat der FC Thalhofen noch keinen Sieg gegen den BSK Olympia Neugablonz eingefahren. Zwei Mal endeten die Begegnungen unentschieden und drei Mal entschieden die heutigen Gäste die Partie für sich. Um endlich zum ersten Mal über Neugablonz zu triumphieren, will der FCT erneut so kompakt in der Defensive stehen wie in den bisherigen Partien nach der Rückrunde.

Offensiv bedarf es noch mehr Durchschlagskraft. Der FC Thalhofen ist jedoch vor heimischem Publikum die torgefährlichste Mannschaft der Liga. 28 Treffer in elf Partien lassen hoffen, dass die Offensivstärke am Samstag wieder zurückkommt.

Personell muss Trainer Florian Niemeyer auf Kapitän Marco Steinhauser und Dennis Kohl verzichten, die aus persönlichen Gründen fehlen. Zudem ist Luca Csauth weiterhin verletzungsbedingt verhindert.