Deshalb hat Marktoberdorf rund um St. Martin einen Osterweg

Wie Kinder auf dem Osterweg spielerisch und bastelnd rund um die Kirche St. Martin in Marktoberdorf lernen, warum Christen Ostern feiern. Wozu er außerdem anregt.

10.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Ab zu Station 5!“, ruft die kleine Schwester von Mara Bonertz begeistert. Mara macht zusammen mit ihren zwei Geschwistern und den Eltern Urlaub im Allgäu. Zu Besuch in Marktoberdorf sind sie das erste Mal und von einer Sache ganz besonders begeistert: dem Osterweg.

Dieser dreht sich rund um das Thema: Mit dem Tod ist es nicht aus. Auf neun Stationen führt er einmal rund um die St. Martinskirche. Auf dem gut einen Kilometer langen Rundweg können Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, spielerisch die Ostergeschichte nacherleben. Mal kann man ein eigenes Kreuz basteln oder auf eine, mit Tellern bedruckte Tischdecke schreiben, was man alles für ein letztes Mahl braucht. Mit dabei sind immer wieder Fragen, die zur jeweiligen Station passen und die Kinder zum Nachdenken auffordern sollen. „Wie kann ich jemandem eine Freude machen?“, „Was brauchst du zum Leben, das man nicht mit Geld kaufen kann?“ oder „Habe ich schon mal jemandem Unrecht getan?“ Das sind nur einige der tiefgründigen Fragen.

So können sich die Kinder in Marktoberdorf das Leben Jesu vorstellen

Chronologisch orientieren sich die Stationen an den Erlebnissen Jesu vom Palmsonntag bis zu seiner Auferstehung an Ostern. So darf man an der ersten Station über einen Teppich laufen, bei dem die anderen einem zujubeln, beim zweiten Durchgang wird man mit bösen Blicken gestraft. Genau so wie es damals Jesus erging, als er nach Jerusalem einritt. Das Volk bejubelte ihn, die Priester aber hatten ihn verachtet.

Eine Station weiter folgt ein weiteres Highlight für Mara Bonertz. Es geht um den Tempel in Jerusalem, aus dem Jesus die Marktleute vertreibt und deren Tische umwarf, damit die Gläubigen einen ruhigen Platz zum Beten finden konnten. Hier darf man tatsächlich einen Tisch voller Gaben umstoßen – soll sich danach aber fragen, wo man selbst für ein Gebet zur Ruhe kommen kann.

Und so geht es weiter bis es an Station acht, an der es um den Tod Jesu am Kreuz geht. Jeder und jede soll sich selbst fragen, wie tief man damals betrübt gewesen wäre, hätte er oder sie den Tod Jesu miterlebt. Schweigend erfolgt der Gang zur letzten Station. Der Weg endet mit der Auferstehung Christi am dritten Tage nach dem Tod, ein Bekenntnis im christlichen Glauben.

Sie haben den Osterweg in Marktoberdorf organisiert

Organisiert wurde der Stationenweg „Ostern beWEGt“ von der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf unter der Leitung von Margot Schmid. Gut beschildert startet dieser direkt am Südeingang der Kirche St. Martin und führt entlang des Friedhofs zum Westeingang. Weiter geht es in die Nähe des Fischerteichs auf der Ostseite, bis er schließlich am Priestergrab bei der Friedhofsmauer endet. Aufgebaut ist der Weg noch in der Osterwoche und wird täglich mit neuen Bastelmaterialien bestückt.

Lesen Sie auch: Welche Bedeutung die Künstlerin Christina Wiedemann aus Marktoberdorf der Osterkerze diesmal gibt

Baumpatenschaften in Marktoberdorf: Erneut ist die Nachfrage groß