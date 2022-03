Deshalb sind Biessenhofener Gemeinderäte sauer auf den Bund

Das Verwaltungsgebäude in Biessenhofen soll erweitert werden. Doch auf einmal fehlen bei der Finanzierung 300.000 Euro. Wie das Minus aufgefangen werden soll.

03.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 2018 läuft die Planung für den Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Biessenhofen. Nun kann das Projekt umgesetzt werden. Die Gemeinschaftsversammlung hat nun einige Gewerke für die Aufstockung auf dem Anbau vergeben. Enttäuscht äußerten sich die Mitglieder darüber, dass die geplante Förderung KfW 40 plus nun weggefallen ist.

Weshalb die Verwaltungsgemeinschaft doppeltes Pech hat

Noch bevor der Förderantrag angepasst und eingereicht werden konnte, hat der Bund die Förderung gestoppt. Mit einer Fördersumme in Höhe von 250.000 bis 300.000 Euro hätte gerechnet werden können. Das Förderprogramm wurde zwar mittlerweile wieder aufgelegt, jedoch nur für Umbauten. Das Verwaltungsgebäude wird jedoch erweitert und zählt somit als Neubau.

Nach Ausschreibung der Arbeitsgewerke Zimmerer, Gerüstbau, Flachdachabdichtung und Absturzsicherung, Fensterbau und Sonnenschutz sowie Elektroarbeiten fanden nun die Vergaben statt. Erfreulich sei, dass zwei der Gewerke an Handwerker innerhalb der VG vergeben werden konnten. Außerdem fiel die Ausschreibung positiver aus als im vergangenen Jahr prognostiziert, als die Holzpreise sehr hoch lagen. Der Anbau wird in Holzbauweise ausgeführt und hat derzeit eine Bausumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Warum die Ausschreibung für Biessenhofen besser ausfällt als zunächst geplant

Die Versammlung beschloss den Haushalt 2022 mit einer Gesamtsumme von knapp 3 Millionen Euro. Florian Budschied, Kämmerer der VG, gab einen Gesamtüberblick. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Neben den Personalkosten seien es vor allem die Kosten für die Software – was sowohl den Neukauf, als auch die Wartung und die Pflege anbelangt –, die von Jahr zu Jahr deutlich steigen. Der nicht gedeckte Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 1,6 Millionen Euro. Dieses Umlagesoll wird mittels Verwaltungsumlage je Einwohner von den Mitgliedsgemeinden eingehoben. Pro Einwohner liegt somit die Umlage bei 163,44 Euro.

Die Haushaltsüberschüsse der vergangenen Jahre werden für den geplanten Umbau zurückgelegt (850.000 Euro). Für den Anbau sind im Haushalt eine Million Euro und im Jahr 2023 weitere 500.000 Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Investitionsumlage in Höhe von 204.000 Euro (20,88 Euro/Einwohner) eingehoben.

Es geht um Steuern: Das System vergisst nichts

Ab Januar 2023 muss die Verwaltung über ein sogenanntes Tax Compliance Management System (TCMS) verfügen. Dieses System soll sicherstellen, dass alle relevanten steuerlichen Pflichten, Fristen und Gesetze eingehalten werden. In der freien Wirtschaft sei dies bereits Standard und werde nun auf Hinwirken der Europäischen Union auch in der Verwaltung eingeführt, berichtete Budschied. Die Gemeinschaftsversammlung beschloss die Anschaffung der dafür erforderlichen Software (1600 Euro; jährliche Wartung und Pflege 5335 Euro).