Warum das Chaos bei den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf weitergeht

Die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf stehen vor dem ersten Duell um den Klassenerhalt. Eigentlich. Warum alles ganz anders kommt.

30.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Raus aus dem Chaos, rein in eine geordnete Runde: Das wünschten sich die Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf. Sie wollten am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr in der Dreifachturnhalle am Mühlsteig in Marktoberdorf in die Abstiegsrunde der Bezirksoberliga Alpenvorland starten. Aber daraus wird nichts.

Die Handballer aus Biessenhofen und Marktoberdorf wollen den Klassenerhalt

Nach der für die Truppe von Trainer Max Nuscheler so unglücklich verlaufenen und turbulenten Saison mit vielen Spielverlegungen, Ausfällen und Verletzungen wollte die SG ab Samstag eine Aufholjagd starten – obwohl die Aussichten, ein weiteres Jahr in der Bezirksoberliga zu spielen, sind für die Ostallgäuer Spielgemeinschaft nicht gerade rosig.

Da die Punkte aus den Hauptrundenspielen gegen die Allgäuer Konkurrenten Waltenhofen und Sonthofen mitgenommen werden, muss die SG mit 2:6 Zählern ins Rennen gehen. Die Tabelle (Infokasten) zeigt deutlich auf, wie schwer es sein wird, das rettende Ufer zu erreichen.

Damit begründet Fürstenfeldbruck die Absage

Erster Gegner sollte der TuS Fürstenfeldbruck III sein, ein Team aus der Handballhochburg im Großraum München, das meist mit einer Mischung aus ehemaligen Bayernligaspielern und talentiertem Nachwuchs antritt. Weil auch die zweite Mannschaft aus Fürstenfeldbruck um den Klassenerhalt spielt (Abstiegsrelegation Bayernliga), hat sie aus der dritten Vertretung einige Akteure hochgezogen. Da nun in der dritten Mannschaft zudem Coronafälle aufgetreten sind, hat sie nicht mehr genug Spieler. Deshalb wurde die Partie verschoben. Auf der Seite der SG suchen die Verantwortlichen inzwischen nach einem Ausweichtermin.

Es hätte ein so schöner Handballtag werden können, bedauert der SG-Vorstand. Tagsüber das Handballschnuppern für Kinder, am Nachmittag das letzte Punktspiel der Frauen und am Abend das Duell der Männer. Das wird nun nichts in dieser Komplexität.

