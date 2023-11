Deshalb steht Marktoberdorf im Kampf gegen Klimawandel gut da

Bei Fechsen und bei Hausen sollen zwei neue Fotovoltaikanlagen auf Wiesen entstehen. Auch bei der Fernwärme verfolgt die Stadt ein ehrgeiziges Ziel.

22.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er hat ein ehrgeiziges Ziel: Innerhalb der nächsten fünf Jahre will Carl Singer die städtische Fernwärme zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umstellen – viel früher, als der Bund fordert. Der hat dafür das Jahr 2045 ausgegeben. Singer hat die Geschäftsführung von Wolfgang Guggenmos übernommen. Der Kämmerer hatte den Posten seit Umwandlung der Genossenschaft in eine Gesellschaft vor zehn Jahren inne. Ohnehin steht Marktoberdorf bei der Energiewende gut da, wurde in der Stadtratssitzung deutlich. Denn es lagen auch zwei Anträge für weitere Freiflächenphotovoltaikanlagen vor. Sie sollen rechnerisch 4200 Haushalte mit Strom versorgen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.