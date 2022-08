Wie eine Marktoberdorfer Leichtatheltin den Sprung in den Bayernkader geschafft hat

Leichtathleten des TSV Marktoberdorf sorgen für glänzende Ergebnisse bei der bayerischen Meisterschaft. Warum dabei Mile Sola und Simon Bräuchle heraus ragen.

10.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Drei Goldmedaillen, eine Bronzemedaille, eine Einladung in den Kader Sprint des Bayerischen Leichtathletik-Verbands, einige Top-acht-Platzierungen und neue persönliche Bestleistungen: Das war die stattliche Ausbeute der Sportlerinnen und Sportler des TSV Marktoberdorf bei der bayerischen Einzelmeisterschaft. Die Delegation vom TSV Marktoberdorf hatte im Vorfeld die Qualifikationsleistungen erworben und wollten nun auf Landesebene ihr Leistungspotenzial zeigen.

Schon beim Einwerfen überzeugt Kugelstoßer Mile Sola

Paraleichtathlet Mile Sola nahm bei den bayerischen Paraleichtathletik-Meisterschaften und zugleich deutschen Meisterschaften in Regensburg teil. Schon das Einwerfen und Einstoßen gelang aus technischer Sicht gut, sodass Mile Sola auch im Wettkampf im Kugelstoßen mit 11,23 Metern sowie im Diskuswurf mit 35,82 Metern überzeugte. Er wurde gleich zweimal bayerischer Meister in der Klassifikation F44. Seine Leistungen bedeuteten jeweils auch den hervorragenden dritten Platz in der nationalen Wertung.

Felina Karg war Anfang Juli einzige Teilnehmerin vom TSV Marktoberdorf bei der weiblichen Jugend U18. Sie startete über 800 Meter. Felina lief beherzt an und hielt bis 600 Meter mit der Verfolgergruppe mit. In der letzten Kurve fiel Felina etwas zurück und verlor einige Plätze. Sie beendete den Lauf auf Platz neun mit ordentlichen 2:29,36 Minuten.

Mit diesem Satz gewinnt der Marktoberdorfer Simon Bräuchle den Titel

Simon Bräuchle war bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften in der Klasse M40 im Weitsprung am Start. Nach seinem vorigen Weitsprungwettkampf in Lindau war er sehr motiviert und lieferte einen überzeugenden Weitsprungwettkampf ab. Mit allen Sprüngen lag er weit über der Marke von sechs Metern, sodass er seinen Wettkampf überlegen mit 6,36 Metern gewann und sich über seinen ersten bayerischen Meistertitel freuen durfte.

Die Landeskämpfe der U16/U23 fanden an zwei Tagen in Kitzingen statt. Am Ende des ersten Wettkampftages war Lena Rossmanith in der W14 über die 800 Meter am Start. Das Anfangstempo war sehr hoch und Lena hielt sich in der Mitte des Feldes in Tuchfühlung zur Spitze auf. 150 Meter vor dem Ziel waren die beiden vorderen Läuferinnen uneinholbar, der Kampf um Platz drei war jedoch noch offen. Lena machte auf der Zielgeraden noch zwei Plätze gut und schob sich mit neuer Bestzeit von 2:25,72 Minuten auf den dritten Podestplatz. Es war ein toller unerwarteter Erfolg für die vielseitige TSV-Athletin, die vorher schon die 80 Meter Hürden als Zwölfte und einer Zeit nahe ihrer Bestzeit absolviert hatte.

Warum Isabel Bormann erstmals unter 13 Sekunden über 100 Meter läuft

Am Tag darauf ging es mit den Läufen über 100 Meter weiter. Dabei war die 14-jährige Isabel Bormann nicht zu bremsen, sie wollte ihre Chance auf den Endlauf nutzen. Das schaffte sie mit einem tollen Vorlauf in 12,72 Sekunden erstmals unter 13 Sekunden – aber mit etwas zu starkem Rückenwind. Im Endlauf ging es dann zur Sache und die Favoritinnen legten nochmals nach. Isabel behauptete sich mit wiederum sehr guten 13,00 Sekunden mit einem hervorragenden siebten Platz inmitten starker Konkurrenz und durfte sich über eine Einladung in den Bayernkader 2022/23 freuen.

Lena Rossmanith qualifizierte sich völlig überraschend mit ebenfalls guten 13,60 Sekunden für das B-Finale. Lena beendete das Rennen auf Platz 16. Im Hochsprung durfte sich Lena mit ihrem achten. Platz über eine Urkunde und eine Teilnahme bei der Siegerehrung freuen. Isabel, ebenfalls beim Hochsprung angetreten, wurde 13.

Bei der U23 war die 20-jährige Leonie Bormann über die Stadionrunde am Start. Sie lief auf der Außenbahn und hatte sehr starke Konkurrenz. Nach flottem Anfangstempo machte ihr auf der Zielgeraden der starke Gegenwind zu schaffen. Sie belegte nach einem soliden Lauf einen sehr schönen vierten Platz.