Diakon Andreas Fischer verlässt nach zehn Jahren Pfarreiengemeinschaft Unterthingau

Zehn Jahre war Andreas Fischer in der Pfarreiengemeinschaft Unterthingau tätig. Nun hieß es: Abschied nehmen. Das fiel beiden Seiten alles andere als leicht.

19.01.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Die Gemeinden Görisried, Kraftisried, Oberthingau und Unterthingau sind als Pfarreiengemeinschaft – bedingt durch den Priestermangel – wie vielerorts zusammengeschlossen. Pfarrer Edward Wastag bekam vor zehn Jahren Diakon Andreas Fischer für die zahlreichen seelsorgerischen Belange in der großen Gemeinde zur Seite gestellt. Nun geht der Diakon neue Wege: Er wird künftig im Haus der Begegnung in Pfronten tätig sein. Fischer wurde in allen Gemeinden mit einem Gottesdienst verabschiedet.

Vergangenen Sonntag wurde Fischer nochmals offiziell mit einer festlichen Messe in St. Nikolaus und anschließendem Sektempfang in der Aula der Schule von Unterthingau geehrt. Organist Hermann Huber textete „Du bist der Diakon“ und wurde vom Chor begleitet. Die Band Chorombo war an dem Gottesdienst ebenfalls beteiligt, sodass ein breit gefächerter musikalischer Genuss die Besucher bereicherte.

Bürgermeister Dolp: Diakon hinterlasse Spuren in Unterthingau

Als erster Redner dankte Bürgermeister Dolp für die zehn Jahre in Unterthingau. Was Fischer geleistet habe, sei einzigartig gewesen, sagte Dolp. Fischer hinterlasse Spuren, sein Lächeln selbst bei Stress bleibe unvergesslich – genauso wie die gegenseitige Wertschätzung. Dolp überreichte Fischer ein von der Künstlerin Manuela Frank gemaltes Bild mit dem Wahrzeichen der Marktgemeinde: dem Roten Schloss.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sylvia Merk befand, dass ein Abschied nicht ohne Ehrung möglich sei – auch wenn der Genannte in seiner Bescheidenheit gerne darauf verzichtet hätte. Sie zählte Fischers zahlreiche Tätigkeiten auf und verwies darauf, dass Fischer in der Familien- und Notfallseelsorge Außergewöhnliches geleistet habe. Der Blick lag nie auf der Uhr, sondern immer da, wo die Not am ärgsten war. In seinem ersten Beruf als Bäcker war Fischer für das leibliche Wohl verantwortlich, in seiner Berufung als Diakon für das seelische, betonte Merk.

Pfarrer Wastag bedankt sich für gute Zusammenarbeit

Pfarrer Wastag stellte die gute Zusammenarbeit, die Offenheit im Miteinander und die Unterstützung in der Arbeit im Weinberg des Herrn heraus. Er äußerte Verständnis für den weiteren Werdegang, der nach seinen Worten eine Entdeckungsreise mit Jesus Christus sei. Mit allen guten Wünschen und Gottes Segen und der Gewissheit, dass man sich nicht aus den Augen verliere, schloss Pfarrer Wastag bewegt seine Ansprache.

Der Beliebtheitsgrad zeigte sich im donnernden Applaus bei den Ansprachen. Der Geehrte, emotional ergriffen, bedankte sich bei den Zuhörern für das Wohlwollen und dass er Heimat spüren durfte. Er ziehe als Beschenkter weiter.

Der Sektempfang in der Aula bot die Möglichkeit, persönlich „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Es blieb Zeit für gute Gespräche und Rückblenden. Viele Kirchenbesucherinnen und -besucher ließen die Erlebnisse der vergangenen zehn Jahre aufleben.