Obdachlosigkeit im Ostallgäu: Wohnraumproblematik verschärft sich

Die Diakonie Herzogsägmühle greift Wohnungslosen unter die Arme. Was ihre Ziele sind, wo sie Probleme sehen und wie die Stadt Obdachlose unterstützt.

14.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Möchten Sie einen Teller Suppe?“ Mit dieser Frage begrüßen Mitarbeiter der Diakonie Herzogsägmühle Vorbeigehende an ihrem Infostand am Stadtplatz Marktoberdorf. Bei einer kräftigen Erbsensuppe können Interessierte am Stand ins Gespräch kommen und mehr über das Thema Wohnungslosigkeit erfahren. Auch darüber, wie es in Marktoberdorf aussieht. Generell spitzt sich die nämlich Wohnraumproblematik im Ostallgäu und im Raum Marktoberdorf zu, sagt Brigitte Gührs von der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit (FOL).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.