Die Ära Brunnhuber bei der Volkshochschule Marktoberdorf endet

Uta Brunnhuber hat sich große Verdienste um die Erwachsenenbildung in Marktoberdorf und dem Ostallgäu erworben. Nun gibt die Vorsitzende des Vereins ihr Amt ab.

09.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Nach 34 Jahren an der Spitze der Volkshochschule Marktoberdorf legte Uta Brunnhuber den Vorsitz des Vereins in jüngere Hände. In einer kleinen Feierstunde bedankte sich die VHS bei ihr für die langjährige ehrenamtliche Arbeit. Ehemalige Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Weggefährten hielten nochmals Rückschau auf die Ära Brunnhuber.

In ihren Grußworten betonten der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und die Geschäftsführerin der Volkshochschule Ostallgäu-Mitte, Sonja Franke, die Verdienste von Uta Brunnhuber um die Erwachsenenbildung in Marktoberdorf und im Landkreis Ostallgäu.

Leben von Uta Brunnhuber war immer von Veränderung geprägt

Thorsten Krebs, Vorstandsmitglied der Vhs Marktoberdorf e. V., gab einen unterhaltsamen Rückblick auf das Leben von Uta Brunnhuber, das immer geprägt war von Veränderung. Brunnhuber habe durch ihre Weitsicht und ihr Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen, ihre Neugier auf und ihr Interesse an kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Themen die Volkshochschule in Marktoberdorf auf einen zukunftssicheren Weg gebracht. Ihr ehrenamtliches Engagement für die Erwachsenenbildung, das durch „fast preußische Disziplin“ geprägt war, habe tiefe Spuren hinterlassen. „Die Fußstapfen, in die ihre Nachfolger treten, sind eine große Herausforderung.“

Gemeinsamer Abend mit vielen Rückblicken

In einer Gesprächsrunde mit Uta Brunnhuber, Manfred Lehmeyer sowie Thorsten Krebs wurde nicht zuletzt der Übergang von Vorsitz und Geschäftsführung der Volkshochschule auf Uta Brunnhuber im Jahr 1988 nochmals nachvollzogen. Bei einem gemeinsamen Abendessen und guten Gesprächen, in denen Erinnerungen und Anekdoten aus 34 Jahren besprochen wurden, klang der Abend aus.