Die Bauarbeiten sind in der Hochwiesstraße in Marktoberdorf in vollem Gange

Seit ein paar Wochen wird in der Hochwiesstraße in Marktoberdorf gebaut. Die ersten Ergebnisse sind schon sichtbar. Wie lange die Arbeiten gehen sollen.

17.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Der Vollausbau der Hochwiesstraße in Marktoberdorf ist in diesem Jahr eines der größten Straßenbauprojekte, das die Stadt Marktoberdorf anpackt. Und die Arbeiten sind bereits in vollem Gange. Bagger haben die Straße schon aufgerissen. Grundsätzlich ist vorgesehen, die Hochwiesstraße für Fahrzeuge auf die Regelbreite von 6,50 Metern zurückzubauen, sie wird also schmaler.

Hochwiesstraße in Marktoberdorf ist derzeit eine Baustelle

Für Radfahrende und Fußgänger gibt es einen gemeinsamen, erhöhten Weg. Das ist laut Polizei die sicherste Variante. Die Hochwiesstraße ist voraussichtlicht bis Herbst für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Beeinträchtigungen für Anlieger sollen nach Angaben der Stadt möglichst gering gehalten werden.