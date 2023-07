Beim Rotary Club in Marktoberdorf steht erstmals eine Frau an der Spitze

Beim Rotary Club Marktoberdorf übernimmt Sylvia Sterzenbach die Verantwortung. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 42.000 Euro für soziale Projekte gesammelt.

03.07.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Beim Rotary Club Marktoberdorf übernimmt ab Juli erstmals eine Präsidentin die Verantwortung. Auf dem Rotary-Übergabemeeting in Apfeltrang übergab der bisherige Präsident Johann Zeller sein Amt an Sylvia Sterzenbach. Sie ist nun Präsidentin für das rotarische Jahr 2023/2024.

Ingesamt 42.450 Euro hat der Rotary Club im Jahr 2022/2023 gesammelt

Zeller organisierte mit seinem Vorstand ein spannendes Programm, wie er in einem Rückblick sagte. Nach zweijähriger Corona-Pause fanden die Rotary-Veranstaltungen wieder ohne Beschränkungen mit sehr guten Besucher- und Teilnehmerzahlen statt. Dazu zählte die Serenade im Schloss in der Musikakademie mit den hochbegabten Nachwuchskünstlern, das Rotary Golf Charity Turnier auf dem Golfplatz.

Auf der Gsteig in Lechbruck, die Beteiligung auf dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt und die zweite professionelle Aktenvernichtung auf dem Modeon-Parkplatz. Alles in allem summierten sich die Einnahmen und Spenden im rotarischen Jahr 2022/2023 auf 42.450 Euro. Das habe seine Erwartungen bei weitem übertroffen, sagte Zeller. Mit diesen Einnahmen finanzierte der Club ausgesuchte Projekte.

Der Rotary Club unterstützt viele Projekte unter anderem die Tafel oder ein Jugendprojekt in Namibia

Schwerpunkt der Förderung sei und bleibe der Bereich Kinder und Jugend mit 30.000 Euro. Dazu zählt der Preis für Fleiß für Schüler mit besonderen Leistungen der Abschlussklassen aller Schulen in Marktoberdorf, das „Beweg Dich schlau“-Programm der Neureuther-Stiftung und das Programm „Stark auch ohne Muckis“ an Schulen im Ostallgäu, das Kinderkinofest mit 2000 Grundschülern in der Filmburg und ein Jugendprojekt in Namibia. Darüber hinaus unterstützte der Club die Baumpflanzaktion der Stadt, die Tafel in Marktoberdorf und die von Rotary initiierte Einrichtung Lebensfreude für Menschen mit beginnenden Demenzerkrankungen.

Zeller bedankte sich bei seinem Vorstand für die hervorragende Zusammenarbeit, besonders bei Sekretärin Sylvia Sterzenbach, Vortragswart Dr. Rudolf Hefele und Schatzmeister Florian Kraus. Dem neuen Vorstand, vor allem der Präsidentin, wünschte er alles Gute. Diese wiederum, Betriebswirtin bei der Firma Klug-Conservation in Immenstadt, dankte ihrem Vorgänger für seinen großartigen Einsatz.

Sterzenbach will Club attraktiver für junge Mitglieder machen

Wichtig für Präsidentin Sterzenbach ist, alle Clubmitglieder mit einem attraktiven Programm zum Mitmachen zu motivieren. Mit den rotarischen Damen will sie neue Akzente setzen und den Club für junge neue Mitglieder noch attraktiver machen. Als erste Amtshandlung nahm sie mit großer Freude zwei neue Mitglieder in den Rotary Club Marktoberdorf auf. Mit Andrea Jankowski sind nun fünf Frauen unter den 38 Mitgliedern im Rotary Club Marktoberdorf. Das zweite neue Mitglied ist Fritz Epple, Inhaber der Epple GmbH in Wald.

Schon im Juli stehen zwei Veranstaltungen an. Am Sonntag, 9. Juli, findet an der Musikakademie die nächste „Serenade im Schloss“ mit jungen Ausnahmetalenten statt, am Samstag, 22. Juli, startet das nächste Rotary Charity Golfturnier in Lechbruck.

