Die Forderung der Verdi Gewerkschaft beim Warnstreik in Marktoberdorf: Mehr Wertschätzung, mehr Personal

130 Kita-Beschäftigte machen in Marktoberdorf Lärm für bessere Bedingungen in der sozialen Arbeit. Warum sie sich über die derzeitige Situation ärgern.

05.05.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Mit lautem Jubel für die Worte der Redner, mit Pappklatschen, Ratschen und Trillerpfeifen finden sich am Mittwochvormittag 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 17 Kindergärten und -tagesstätten auf dem Marktplatz in Marktoberdorf zusammen. Viele Plakate, Banner und Laternen mit Forderungen nach mehr Anerkennung, besseren Arbeitsbedingungen, höherem Gehalt und Maßnahmen gegen den Personalmangel sind zu sehen. (Lesen Sie dazu auch: Klare Ansage bei Friedensdemo in Marktoberdorf: "Putin, stopp diesen Wahnsinn!")

In den Reden der Gewerkschaft werden Forderungen laut

Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Reden halten der Bezirksgeschäftsführer Werner Röll, der Gewerkschaftssekretär Manuel Büttner, die Gewerkschaftssekretärin Uschi Zwick und der Einrichtungsleiter einer Kindertagesstätte in Schongau, Ludwig Hahn. Was insbesondere aus den Reden hervorgeht, ist die Enttäuschung darüber, dass nach den letzten zwei Verhandlungsrunden der Gewerkschaft Verdi mit dem Verband der kommunalen Arbeitgeber (VKA) noch immer keine Einigung in Sicht sei. Weiterhin stellt die Gewerkschaft Forderungen nach verbesserten Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Die Situation in den Kindergärten und -tagesstätten ist gravierend

„In dem Kindergarten, in dem ich arbeite, fehlen uns vier Vollzeitkräfte. Noch schwerer wird es, wenn Mitarbeiter krank oder im Urlaub sind“, sagt eine Erzieherin vor Ort. Auf diese Weise könne die Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden und die Entwicklung der Kinder würde ebenfalls darunter leiden. Eine weitere Erzieherin berichtet von 28 Kindergartenkindern in einer Gruppe mit drei Mitarbeitern – in Urlaubs- oder Krankheitsfällen sogar nur zwei. Eine andere spricht von 14 Krippenkinder im Alter von ungefähr ein bis drei Jahren, die sie oftmals mit nur einer weiteren Kollegin betreut. Und das ist keine Seltenheit. Die meisten Kindergärten sind überfüllt.

„Wir trinken nicht nur Kaffee und drehen Däumchen, wie viele Menschen denken. Wir haben eine große Verantwortung zu tragen und oft ist es anstrengend. Im Vergleich dazu ist die Wertschätzung viel zu gering“, sagt eine weitere Erzieherin. Viele Eltern sagten nicht einmal „Danke“ und die Bezahlung sei so gering, dass viele den Job wieder hinschmeißen.

Je mehrere Streikende, desto höher die Wirkung

Die Vertreter der Gewerkschaft betonten mehrmals, wie bedeutungsvoll es ist, dass so viele sich am Streik beteiligen. Ein Streik zeige nur Wirkung, wenn viele mitmachen und entschlossen hinter ihren Forderungen stehen. Nur dann könne man die Arbeitgeber davon überzeugen, endlich Verbesserungen einzuleiten.

Weitere Warnstreiks stehen an

Am 5. und 12. Mai sollen in Kempten weitere Warnstreiks stattfinden – auch für Beschäftigte in der Behindertenhilfe. Die Erzieherinnen sind sich sicher: „Wir gehen dorthin. Das ist motivierend und stimmt uns hoffnungsvoll.“

