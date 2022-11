Die Handballerinnen der SG feiern den nächsten Sieg

Die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf geben in eigener Halle keine Punkte ab. Diesmal schlagen sie Schleißheim deutlich. So ist das Spiel verlaufen.

07.11.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf sind zu Hause eine Macht. Das stellten sie erneut deutlich klar. Leidtragende waren diesmal die Frauen des TSV Schleißheim. Diese verloren 24:36.

Warum die Trainer aus Schleißheim früh handeln müssen

Losgelegt wie die Feuerwehr: So lässt sich die Anfangsphase am besten beschreiben. Die Gastgeberinnen nutzten anfängliche Konzentrationsschwächen der Gegnerinnen, um zu Hause ungeschlagen zu bleiben. Die Schleißheimerinnen haben wiederholt den Ball verloren oder ließen ihn sich durch die SG-Abwehr abfangen. Das bescherte der SG leichte und schnelle Tore. Nach 13 Minuten stand schon ein 13:4 auf der Anzeigetafel, was das Trainergespann des TSV zur ersten Auszeit zwang.

Danach schien es, als hätten die SG-Frauen bereits ihr ganzes Pulver verschossen. Es gelang nicht mehr so einfach, das Runde ins Eckige zu bekommen. Es haperte nicht am gegenseitigen Freispielen oder am Nutzen der Lücken – es haperte auch wie so oft an der Präzision im Abschluss. Unkonzentrierte Würfe und aber auch die extrem gut aufgelegte Torfrau der Gäste brachten die Allgäuerinnen an den Rand der Verzweiflung. In den verbleibenden 17 Spielminuten bis zur Halbzeitpause traf die SG nur noch fünf Mal, die Gegnerinnen aus Schleißheim hingegen noch zehn Mal. Mit einem Stand von 19:14 verabschiedeten sich die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Das sagt SG-Trainer Scheffler in der Kabine

„Die Abwehr ist gut. Wir arbeiten zusammen und schieben. Wir müssen allerdings wieder mit mehr Konzentration im Angriff arbeiten. Warten vor dem Tor, den Torwart beobachten, unsere 100-Prozentigen nutzen“, forderte Trainer Mario Scheffler in seiner Ansprache.

In der zweiten Halbzeit traf die SG wieder konstanter. In der Abwehr stand das Team weiterhin gut und so baute die Mannschaft den Abstand langsam aber sicher aus – bis auf 36:24 zur Schlusssirene. Mit einem guten Gefühl, weiteren zwei Punkten auf dem Konto und dem derzeit dritten Tabellenplatz hakten die Frauen das Spiel gegen den TSV Schleißheim ab.

Nun beginnen sie mit der Vorbereitung auf den nächsten Gegner: die Frauen des TSV Vaterstetten.

