"Die Hosenknopf-Affäre" im Theater Stötten: Wie ein Knopf für Chaos sorgt

Das Theater Stötten feiert mit der „Hosenknopf-Affäre“ erfolgreich Premiere. Dort löst ein kleines Detail ein großes Chaos aus – und sorgt für viel Gelächter.

13.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Stück spielt in einem Allgäuer Marktflecken in der Zeit vor dem Euro und dem Mobiltelefon. Die dörfliche „Highsociety“ sammelt für eine König-Ludwig-Büste. Als dem eigens angereisten Regierungsbeamten die Spendensumme übergeben werden soll, findet sich – welch ein Skandal – auch ein Hosenknopf in der Sammelbüchse. Bürgermeister Theo Hanfstingl verlangt Aufklärung.

