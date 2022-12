Die Kapelle in Günzach hat ein bewegtes Schicksal hinter sich

Die Schlosskapelle in Günzach steht unter Denkmalschutz. Sie ist der „Hl. Familie“ und dem heiligen Franz Xaver geweiht. Welches Schicksal sie ereilt hat.

Im Jahre 1898 wurde in Günzach im Auftrag der Brauerei-Besitzers-Eheleute Maria und Franz Xaver Gabler eine Kapelle projektiert und nach Erlaubnis vom Bischöflichen Ordinariat erbaut. Das Patrozinium wurde am 3. Dezember, dem Namenstag des Hl. Franz Xaver, gefeiert.

So war es früher mit den Gottesdiensten in Günzach

Die Messerlaubnis wurde, wie üblich, auf sieben Jahre erteilt und für gottesdienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Wöchentlich einmal fand darin bis zum Erbau der Günzacher Kirche 1953 eine Messe für die Schuljugend statt. Am 10. Januar 1907, also nach den sieben Jahren, erteilte das Bischöfliche Ordinariat auf Ansuchen hin dem Geistlichen Rat und Dekan Franz Xaver Gutbrod, Pfarrer in Obergünzburg, die Ermächtigung zur Benediktion des Kreuzweges.

Die Schlosskapelle in Günzach steht am Rande des Schlossgartens, südlich der 1730 erbauten und mit Walmdächern versehenen dreiflügeligen Schlossanlage. Der am 7. April 1506 auf Schloss Xavier im Königreich Navarra (heute spanische autonome Gemeinschaft) geborene Kirchenpatron Franz Xaver war der Wegbereiter der Mission in Ostasien und zugleich Vorreiter zeitgemäßer Missionen im ganzen asiatischen Raum. Ab 1545 war Franz Xaver als Missionar in Malakka, später auf den Inseln des Malaischen Archipels tätig, bevor er am 3. Dezember 1552, also vor 470 Jahren starb.

Warum nur noch wenig von der früheren Einrichtung in der Kapelle vorhanden ist

Am 16. März 1622 von Papst Gregor XV. zusammen mit Ignatius von Loyola, Philipp Neri und Teresa von Avila heiliggesprochen, wurde er 1748 zum Schutzpatron Indiens, im Jahr 1904 darüber hinaus zum Patron der Verbreitung des Glaubens in weiten Teilen Asien ernannt. Papst Urban VIII. nannte den „Apostel Indiens und Japans“ einen „wahrhaft großen Heiligen“ der nicht weniger getan habe als ehemals die Apostel. Ihm und der „Hl. Familie“ ist also die im Jahre 1900 erbaute Schlosskapelle geweiht. Das Deckengemälde, die Schmerzensmutter Maria Dolorosa darstellend, und eine Gedenktafel gibt davon Zeugnis.

Nur noch wenig ist von der ehemaligen Einrichtung vorhanden, haben doch in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts Unbekannte die Kapelle aufgebrochen und die Statue des Franz Xaver und weitere Kunst-Kostbarkeiten geraubt.

An Wert und Kostbarkeit der geraubten Einrichtung gleich ist aber doch die reich verzierte Holzdecke mit der Darstellung der Schmerzensmutter Maria Dolorosa, als auch die ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Orgel in dem kleinen Kirchlein.

