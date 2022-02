"Die Leute kämpfen, um zu überleben": Ukrainerin startet Hilfsaktion in Marktoberdorf

Elena Pitz organisiert in Marktoberdorf Hilfe für die Ukraine. Dort kämpfen ihre Tochter und Freunde um ihr Leben. Der Appell stößt im Allgäu auf offene Ohren.

28.02.2022 | Stand: 18:22 Uhr

Die Worte, die Elena Pitz wählt, sind unmissverständlich. „Die Leute kämpfen, um zu überleben“, schreibt sie. „In meinem Heimatland in der Ukraine gibt es seit 24. Februar keinen guten Morgen mehr.“ Es ist ein Hilferuf, den sie am Sonntag auf der Plattform Facebook teilt. Ein Hilferuf, in dem sie die Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer um Spenden bittet – egal was. Kleidung, Hygieneprodukte, Handtücher... „Die Flüchtlinge, die gerade aus der Ukraine gekommen sind, brauchen alles“, schreibt sie. Der Hilferuf kommt an. Franz Moder aus Marktoberdorf, der die Aktion zusammen mit Elena Pitz koordiniert, spricht von einer Welle der Solidarität. Derweil bereitet sich auch der Landkreis Ostallgäu auf die Flüchtlinge aus der Ukraine vor.