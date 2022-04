Die Moosstraße in Marktoberdorf wird überrollt - und die Anwohner sind genervt

Täglich fahren 3.300 Autos durch das Marktoberdorfer Sträßlein. Viele Anwohner sind genervt und regen sich über Raser auf. Wie reagieren Stadt und Polizei?

10.30 bis 11.15 Uhr in der Moosstraße: Es vergeht keine Minute, ohne dass Autos durch das beschauliche Wohngebiet fahren. Immer wieder auch Lkw. Einmal sind es zwei innerhalb von fünf Minuten. Industrie-Zulieferer, Baufahrzeuge. Zwischen 14 und 14.45 Uhr, nach dem Schichtwechsel bei Fendt, ist die Situation in dem kleinen Straßenstück zwischen Moosstraßen-Kreisel und Kirche St. Magnus extremer. Autolawinen rollen. Wer die Gehwegseite wechseln will, hat schlechte Karten – ob Schulkinder oder Rentner. (Lesen Sie auch: "Unerträgliche Situation": Riesen-Ärger über Lkw in Marktoberdorfer Wohngebiet.)