"Die Null muss stehen", fordert Thalhofens Trainer vor der Partie gegen Ottobeuren

Die Kicker vom FC Thalhofen haben heute erneut Heimrecht. Nach der jüngsten Niederlage soll ein Sieg her. Doch Gegner Ottobeuren kommt mit einer 6:0-Empfehlung.

04.09.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Nach der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende bedarf es beim Fußball-Bezirksligisten FC Thalhofen einer deutlichen Leistungssteigerung, wenn er das Spiel gewinnen will. Am Samstag, 4. September, treffen die Thalhofener Fußballer um 15.30 Uhr daheim im Stadion am Mühlsteig auf den TSV Ottobeuren.

Der FC Thalhofen läuft Gefahr, in der Tabelle auf einen Abstiegsplatz abzustürzen

Bei einer neuerlichen Niederlage läuft der FCT Gefahr, mit aktuell nur zwei Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz abzustürzen. Der TSV Ottobeuren hingegen verschaffte sich mit einem 6:0-Heimerfolg gegen Aufsteiger Mindelheim nach hinten etwas Luft und steht mit acht Punkten aus den ersten sechs Spielen in der Tabelle auf Platz acht – direkt über dem FC Thalhofen.

Die defensive Stabilität, die den FC Thalhofen in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, ist in dieser Saison noch nicht gegeben. „Im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel sind zu viel“, ärgert sich Trainer Florian Niemeyer. Den Schlüssel zum Erfolg sieht der Thalhofener Übungsleiter für das heutige Spiel jedoch gerade in der Defensive: „Wir müssen unsere Fehler abschalten und konsequenter verteidigen. Wenn wir es schaffen, die Null zu halten, dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen.“

Trainer Niemeyer hat einige Ausfälle zu beklagen

Trainer Niemeyer fehlen neben den Verletzten Stefan Weissenbach, Arber Jakupi und Samuel Olejnik, für dieses Heimspiel auch Kapitän Marco Steinhauser und Timo Welte.