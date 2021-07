Die Opfer des Nationalsozialismus nicht vergessen

Ein Gedenkzeichen für Veronika Zettler und Hans Heider hat inzwischen zahlreiche Unterstützer gefunden. Was ihnen im Dritten Reich zum Verhängnis wurde.

19.07.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Vergessen sind Veronika Zettler und Hans Heider nicht. Schon mehrfach wurde unter anderem in unserer Zeitung über ihr Schicksal berichtet. Die Wirtin aus Oberthingau und der Bezirkskaminkehrer aus Unterthingau sind Opfer der nationalsozialistischen Ideologie geworden. An ihre Geschichte soll in Unterthingau nun mit einer Gedenktafel erinnert werden – so jedenfalls will es eine Gruppe von 23 Bürgerinnen und Bürgern, die sich zum „Erinnerungskreis Gedenktafel für Hans Heider und Veronika Zettler“ zusammengeschlossen haben.