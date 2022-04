Die Osterbotschaft in Marktoberdorf: Liebe ist stärker als Hass und Gewalt

Die Ostergottesdienste in Marktoberdorf stehen unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges. Wie es die Predigten dennoch schaffen, Hoffnung zu verbreiten.

Von Günther Beck und Angela Bauer

18.04.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Mit festlichen Gottesdiensten haben die Christen in Marktoberdorf das Hochfest der Auferstehung Jesu gefeiert. Nach der Segnung des Osterfeuers vor der Stadtpfarrkirche St. Martin und der Bereitung der Osterkerze, wurde diese in der Osternacht in das dunkle Gotteshaus getragen. Den zahlreichen Gläubigen wurde die Flamme weitergereicht, die so die Pfarrkirche mit warmem Licht erleuchtete. Eine Frauengruppe des Kirchenchores unter der Leitung von Birgit Brücklmayr sorgte mit ihren Liedern für österliche Stimmung.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.