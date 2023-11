Die Polizei in Marktoberdorf erhält zum ersten Mal eine Chefin

Erstmals in ihrer Geschichte erhält die Polizeiinspektion Marktoberdorf eine Frau als Chefin. Sie folgt auf Helmut Maucher. Warum ihre Arbeit befristet ist.

03.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn Erster Polizeihauptkommissar Helmut Maucher Ende November in den Ruhestand geht, blickt er auf eine mehr als 40-jährige Karriere bei der bayerischen Polizei zurück. Aktuell arbeitet er noch in der Polizeiinspektion Marktoberdorf, deren Leitung er vor sechs Jahren übernahm. Seine Laufbahn startete Maucher 1980 bei der Bereitschaftspolizei. Es folgten Verwendungen in Weilheim und Schongau. Bis zum Antritt seiner jetzigen Stelle war er sechs Jahre lang stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Füssen.

Neue Chefin der Polizei Marktoberdorf - Seit elf Jahren bei der Polizei

Seine Nachfolgerin in Marktoberdorf wird übergangsweise die 30-jährige Annabell Weber. Die Polizeihauptkommissarin begann ihre Laufbahn vor elf Jahren. Nach ihrem Studium versah sie ihren Dienst bei der Polizei in Memmingen als Dienstgruppenleiterin. Es folgten mehrere Stationen bei der Schutz- und Kriminalpolizei sowie im Polizeipräsidium in Kempten.

Annabell Weber tritt die Nachfolge von Helmut Maucher an und wird die Polizeiinspektion Marktoberdorf für ein paar Monate leiten. Bild: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

So geht es in der Polizeiinspektion Marktoberdorf weiter

Maucher und Weber werden die Polizeiinspektion Marktoberdorf diesen Monat als Doppelspitze führen, bevor Weber diese Funktion ab Dezember 2023 alleine ausübt. Nach Abschluss dieser sogenannten Führungsbewährung folgt auf sie eine neue Leiterin oder ein neuer Leiter, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Ein Name stehe allerdings noch nicht fest.

„Sie standen nun mehr als sechs Jahre an der Spitze der Polizeiinspektion Marktoberdorf und rund 43 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei. Dabei waren Sie ein Schutzpolizist aus innerer Überzeugung, und das haben Sie den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion vorgelebt. Ganz herzlichen Dank dafür!“, verabschiedete Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner Maucher. Die offizielle Verabschiedung follgt allerdings noch.

