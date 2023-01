Betrüger werden immer raffinierter: Marktoberdorfer Polizei-Chef gibt Tipps

Liebesschwüre, tödliche Unfälle, Einbrecher, Verkäufe: Betrüger lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Wie es in Marktoberdorf aussieht.

21.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Zahl der angezeigten Betrügereien über das Internet liege auf relativ niedrigem Niveau, sagt der Leiter der Marktoberdorfer Polizeiinspektion, Helmut Maucher. Er erwarte aber „eine gewaltige Zunahme“. Er geht derzeit von einer hohen Dunkelziffer aus, gerade bei Delikten, bei denen am Ende kein Schaden entstanden ist. Die würden nur selten angezeigt.

Der Käufer bekundet reges Interesse an der Ware. Dabei spielt es keine Rolle, um was es sich dabei handelt. Ein Textbaustein: „Ich interessiere mich für den sofortigen Erwerb des Produktes. Ich würde gerne wissen, wie lange Sie es besessen haben. Können Sie mir versichern, dass es in ausgezeichnetem Zustand ist? Und kann ich mehr Bilder bekommen? Was ist der Endpreis?“ (Lesen Sie dazu auch: So ist ein Marktoberdorfer beim Autoverkauf beinahe Betrüger zum Opfer gefallen)

Und wenn es an die Zahlung geht: „Sie sollten die Zahlungsbestätigung an Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben (Posteingang oder Spam-Ordner). Sobald Sie es sehen, werden Sie feststellen, dass ich eine zusätzliche Zahlung von XYZ Euro an Sie geleistet habe. Sie müssen die XYZ Euro an die Spediteure senden. Sie müssen den zusätzlichen Betrag so schnell wie möglich senden.“ Eine Mail zum Beispiel in Bankoptik soll das Opfer letztlich zum Zahlen veranlassen. (Lesen Sie auch: Erfolgreicher Callcenterbetrug - Falsche Polizeibeamte ergaunern fünfstelligen Betrag)

Das rät die Polizei Marktoberdorf: