Die Trendfrucht schlechthin: Kürbis in allen Formen und Farben

In Marktoberdorf sind die Kürbis-Verkaufsstände am Straßenrand befüllt worden. Früher war der Kürbis als Kriegsgemüse verpönt. Heute liegt er voll im Trend.

19.08.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Hiermit wurde der Herbst offiziell eingeläutet: Die Kürbisstände am Straßenrand sind befüllt worden. Dort reihen sich nun wieder Hokkaido, Butternut und Zierkürbisse in allen Formen und Farben. Auch in Marktoberdorf am Schillenberg kann gegen einen kleinen Geldbetrag das heimische Gemüse geholt werden, das streng genommen kein Gemüse ist. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung gibt es weltweit etwa 850 Kürbisarten. Der Kürbis gehört wie die Tomate zu den Beerenfrüchten.

Auch in Marktoberdorf gibt es Kürbisstände am Straßenrand

Während die Frucht früher als "Kriegsgemüse" verpönt war, liegt sie heute voll im Trend. Wegen der neuen Beliebtheit sind in den vergangenen Jahren auch die Anbau- und Erntemengen gestiegen. Geerntet wird Ende August, wenn die Schale hart und trocken ist. Bei kühler Lagerung kann ein Kürbis bis zum Frühjahr halten.

Auch in der Küche macht der Kürbis eine gute Figur

Die bunten Gewächse eignen sich nicht nur zur herbstlichen Dekoration, auch in der Küche machen sie eine gute Figur. Ob als Auflauf, Suppe oder Beilage: Der Einsatz ist vielfältig

