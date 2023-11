Die virtuosen Vier kehren nach Marktoberdorf zurück

Buffzack kehrt auf die Bühne der Filmburg in Marktoberdorf zurück – mit Tuba, Posaune, Trompete und Shruti-Box. Klingt skurril? Ist es auch.

04.11.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Es war ihr neuntes Jahreskonzert. Sie nennen sich „Buffzack“, spielen Trompete, Posaune, Basstuba und Schlagzeug. Aber was spielen sie denn? Das Quartett ist schwer einzuordnen. Da funkelt der Jazz, da ploppt es funky, da fetzen mal HipHop-Elemente durch und dann tönt es plötzlich vertraut nach bodenständiger Blasmusik. Alles ist drin und sie haben alles drauf: Florian Mayerhofer (Tuba), Lukas Jochner (Posaune), Andreas Unterreiner (Trompete) und der Schweizer Kollege Lorenz Hunzinger am Schlagzeug und an der Shruti-Box. Was ist das denn nun wieder für ein exotisches Instrument? „Skurril“ ist dazu die Erklärung, wie so manches an diesem Abend, in der bestens besuchten Filmburg in Marktoberdorf.

Auch die Jazzjuniors vom LJJB sind in der Filmburg

Einen kompletten Block füllt dabei der Nachwuchs. Es sind die Jazzjuniors, die derzeit ihre „Arbeitsphase“ mit dem Landes-Jugendjazzorchester in der Akademie absolvieren. Eine Welle der Begeisterung schwappt für die vier bunt gekleideten Virtuosen aus dem Saal auf die Bühne. Sie haben im Musikkosmos ihre Nische gefunden: ein Konzept ohne Harmonie-Instrument wie Gitarre oder Klavier, dafür mit Texten zwischen den Tönen.

Sie beherrschen ihr Metier der ausgefeilten Arrangements, das sie mit viel Humor in den satirischen Moderationen würzen. Dazwischen wird es fein, meditativ, ausgeklügelt und einer lupenreinen Klangästhetik dienend. Fest eingebaut sind die Überraschungsmomente durch Rhythmuswechsel, ausgefuchste Harmoniebögen oder eben durch diverse literarische Themen. So widmet das Quartett ein Set den Tieren, verbunden mit einem „tierischen“ Rätsel: Wer sind Grimbart, Reinecke, Meister Lampe oder gar Adebar? Wer steht gerne an der Ade-Bar…? und dann werden diese Charaktere musikalisch skizziert und lautmalerisch gestaltet, dass es ein wahrer Hörgenuss ist.

Das Publikum feiert Buffzack mit langem Applaus

Und schon öffnen kurz darauf die Musiker eine Atmosphäre, die an besinnliche Choräle erinnert und das Publikum unaufgeregt in eine andere Welt trägt. Zurück von der Reise geht’s in heimatliche Sphären: „Der g’wampet Guscht“ oder „a Ruah“ führen zu den volksmusikalischen Wurzeln, die ihnen nach wie vor am Herzen liegen. Entwickelt haben sie sich zu brillanten Solisten der Improvisationskunst, zu publikumsnahen Entertainern und Verfechtern einer eigenständigen Ausdrucksform. Mit der Hymne „Danke“ verabschieden sie sich von einem „Generationen-Publikum“, das mit lang anhaltendem Applaus „Buffzack“ feiert.