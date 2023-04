Projekt "Blütenreich" so sollen die Wiesen artenreicher werden

Seit zwei Jahren läuft das Projekt „Blütenreich“. Der Landespflegeverband Ostallgäu berät Teilnehmer über Artenvielfalt und vieles mehr. Mitmachen kann jeder.

25.04.2023 | Stand: 09:24 Uhr

Artenreiche Mähwiesen, wie sie früher weit verbreitet waren, sind heute nur noch selten zu finden, auch im Ostallgäu. Diesem Verlust entgegen zu wirken ist die Aufgabe des „Wiesenhilfsprojekts Blütenreich“ des Landespflegeverbandes Ostallgäu. Das Projekt läuft nun schon seit zwei Jahren im Landkreis. Weitere zwei Jahre sind für das Projekt vorgesehen, bis Ende des Jahres 2024 – Zeit für eine Zwischenbilanz.

Die artenreichen Mähwiesen sind kaum noch vorhanden

Bereits etwa 50 Interessierte aus dem ganzen Landkreis meldeten sich bisher bei Projektmanagerin Claudia Gruber und ihren Kolleginnen vom Landschaftspflegeverband (LPV) Ostallgäu, um auf die eine oder andere Weise im Projekt mitzuwirken. „Man sieht sie ja kaum noch, die Wiesen mit den Margeriten, Flockenblumen und der Schafgarbe. Natürlich sind da auch die Schmetterlinge weniger geworden. Und umso schöner, dass ich bald auf meiner eigenen Fläche so etwas haben darf“, sagt eine Teilnehmerin aus Wald. „Ich bin mal sehr gespannt, wie schnell sich das jetzt entwickelt.“ Sie sieht gerade bei der Aussaat von speziellem, in der Nachbarschaft geerntetem Saatgut auf ihrer artenarmen Wiese zu und freut sich schon darauf, dass es dank des Wiesenhilfsprojektes bald bunter aussehen wird.

Mit einer speziellen Maschine werden die Samen von der Wiese geerntet

Meist geht es bei dem Projekt um die Aufwertung einer eigenen, extensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche. Oft stellt sich auch nach jahrelanger Nutzung die ursprüngliche Artenvielfalt nicht mehr ein, sofern einst reichlich gedüngt wurde. Ein noch keimfähiger Samenvorrat ist dann im Boden nicht mehr vorhanden, hier muss also nachgeholfen werden, will man die Vielfalt zurückbringen. Im Wiesenhilfsprojekt werden für diesen Zweck mit einer speziellen Maschine, dem sogenannten Wiesefix, Samen von artenreichen Mähwiesen geerntet, anschließend getrocknet und dann auf artenärmeren Extensivwiesen ausgebracht. Um den Kräutern und Gräsern einen optimalen Start zu bieten wird ein Teil der Fläche gefräst, sodass die Samen auf offenen Boden gelangen können. Aber nicht immer ist ein solches Eingreifen nötig. Oftmals reicht es bereits, die Bewirtschaftung an die Vegetation anzupassen. Auch für solche Beratungen sind die Mitarbeiterinnen des Wiesenhilfsprojekts vor Ort im Einsatz. Denn nicht nur eine zu intensive Bewirtschaftung sorgt für einen Verlust an Artenvielfalt. Auch der falsche Zeitpunkt oder eine ausbleibende zweite Mahd im Herbst können langfristig zu einem Rückgang an Biodiversität führen.

Helfer werden immer gesucht

Auch weiterhin ist das Wiesenhilfsprojekt auf der Suche nach Mitstreitern. Wer eine artenarme Wiese aufwerten möchte oder eine Beratung zur optimalen Bewirtschaftung einer artenreichen Mähwiese wünscht, kann sich bei Projektmanagerin Claudia Gruber unter 01522-4087982 oder per Mail melden unter: claudia.gruber@lra-oal.bayern.de