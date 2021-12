Der Ärger in Marktoberdorf ums Streichen von Zughalten hält an. Die Änderung soll vorübergehend sein. Trotzdem sieht der Bürgermeister die Stadt ungerecht behandelt.

21.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Welle der Empörung ist in Leuterschach noch nicht abgeflacht. Insgesamt acht Zughalte sind dort mit dem Fahrplanwechsel weggefallen. Obwohl einige wenige in der Früh für Pendler dazugekommen sind, überwiegt der Frust bei Bahnkunden und der Stadt. Der wird trotz aller Proteste noch anhalten, denn eine Änderung ist nicht in Sicht. Das geht auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hervor. Sie ist zuständig für die Fahrplangestaltung.