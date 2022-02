Jetzt übernimmt Tochter Renate: Emmi und Ludwig Bräu aus Görisried geben ihren Job als Zeitungszusteller nach vier Jahrzehnten ab. Die Tradition lebt.

19.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es war einmal, vor knapp sieben Jahrzehnten: Da saß eine junge Frau namens Emma am Küchentisch in dem Haushalt, in dem sie beschäftigt war. Von hier aus hatte sie die nahe gelegene Käserei im Blick. Da kam ein fescher junger Bursch zum ersten Mal zum Milchverarbeiter angeradelt. Der sportliche Mann namens Ludwig gefiel ihr sofort. Im August 1956 heiratet die beiden in Martinszell.