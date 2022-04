Geldbeutel in Marktoberdorf gefunden: Der Besitzer ist trotzdem sauer

Junger Mann findet in Marktoberdorf einen Geldbeutel und gibt ihn bei der Polizei ab. Warum der Besitzer trotzdem alles andere als erfreut ist.

28.04.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Eigentlich hat er alles richtig gemacht: Am Mittwochnachmittag findet ein 19-jähriger Kunde eines Verbrauchermarktes in der Ruderatshofener Straße in Marktoberdorf auf dem Parkplatz einen Geldbeutel und gibt diesen auf der Polizei ab. Die kann den Besitzer ausfindig machen.

Wie die Polizei Marktoberdorf den Besitzer ermittelt hat

Anhand der sich darin befindlichen persönlichen Dokumente verständigten die Beamten den Verlierer. Bei der Übergabe des Geldbeutels an den 49-jährigen Verlierer stellte er fest, dass alles noch im Geldbeutel vorhanden ist - bis auf das Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe. Dies wurde vermutlich von einem Unbekannten aus dem Geldbeutel entnommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342 96040 entgegen.