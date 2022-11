Unbekannte Täter haben am Wochenende nahe Ruderatshofen eine Frontladerschaufel gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

28.11.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Ruderatshofen eine an einem Stadel abgestellte Frontladerschaufel gestohlen. Der Stadel liegt direkt an der Zufahrt zur Kiesgrube Ruderatshofen.

Die Polizei Marktoberdorf bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.

