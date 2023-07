Postverteilerzentrum in Kraftisried: Diebe stehlen Geld aus Getränkeautomat

Ein Getränkeautomat im Postverteilerzentrum - dieses Ziel haben sich Diebe in Kraftisried ausgesucht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

28.06.2023 | Stand: 13:37 Uhr

In Kraftisried sind unbekannte Diebe in das Postverteilerzentrum eingebrochen und haben das gesamte Wechselgeld aus einem Getränkeautomaten gestohlen. Laut Polizei stiegen die Tatverdächtigen in der Nacht von Montag auf Dienstag durch ein Fenster ein.

Kraftisried: Diebe nehmen Postverteilerzentrum ins Visier

Mit einem Schraubendreher öffneten sie nach Beamtenangaben die Schreibtische und stahlen daraus den Schlüssel für den Getränkeautomaten. Die Polizei Marktoberdorf bitten um Zeugenhinweise unter der Nummer 08342/9604-0.

Weitere Meldungen aus Marktoberdorf und der Region lesen Sie hier.