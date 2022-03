Diese beiden Auszubildenden sind richtig top

Zwei Kfz-Mechatroniker von Auto Singer in Marktoberdorf erhalten Auszeichnungen für ihre herausragenden Leistungen. Für 2022 sind noch Lehrstellen offen.

09.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Dass man auch in schwierigen Zeiten mit außergewöhnlichem Erfolg die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker absolvieren kann, bewiesen zwei Auszubildende von Auto Singer in Marktoberdorf mit ihren herausragenden Leistungen. Dyonis Heiland wurde mit dem Staatspreis und Levin Wirth mit dem Landkreispreis ausgezeichnet, wie das Unternehmen mitteilte.

Marktoberdorfer Unternehmenfreut sich über Erfolg

„Auto Singer leistet einen Beitrag dazu, dass aktuell 45 Auszubildenden ihren Traumberuf erlernen können, umso schöner, wenn dabei ganz besondere Erfolge erzielt werden“, freut sich Inhaber Carl Singer sen. Die Auszeichnungen für Dyonis Heiland und Levin Wirth mache das Unternehmen stolz. „Das bestärkt uns, in die Zukunft junger Menschen zu investieren. Die Azubis von heute, sind unsere Fachkräfte von morgen“, sagte Singer. Heiland und Wirth haben bei Auto Singer in Marktoberdorf gemeinsam mit ihren Azubi-Kollegen in 3,5 Jahren das komplette Spektrum des Mechatroniker-Berufs in der Werkstatt kennengelernt und freuen sich darauf, ihr Wissen und Können mit regelmäßigen Fortbildungen weiterhin zu spezialisieren.

Bei der Firma in Marktoberdorf sind noch Lehrstellen frei

Für das Ausbildungsjahr 2022 sind laut Singer noch Lehrstellen offen. Willkommen seien auch Interessierte, die sich für das Jahr 2023/2024 einen der Ausbildungsplätze sichern wollen. Voraussetzung für eine Ausbildung ist bei Antritt der Lehre ein abgelegter Schulabschluss (Mittel- und Realschule sowie Abitur). Die 45 Auszubildenden werden in technischen und kaufmännischen Berufen fit für kommende Aufgaben gemacht. Aktuell bildet Auto Singer in allen drei Standorten Marktoberdorf, Kaufbeuren und Buchloe aus. „Nachwuchs bringt frischen Wind und sichert langfristig Branchenwissen in unserem Familienbetrieb mit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagte Carl Singer sen., Inhaber des Autohauses. Dem Fachkräftemangel wolle das Unternehmen aktiv entgegenwirken. „Unser erklärtes Ziel ist es, mit der Ausbildung unseren eigenen Bedarf zu decken.“

Besonders stolz ist Personalreferentin Christina Müller, dass das Unternehmen die meisten Auszubildenden übernehmen kann. Darunter sind Preisträgerinnen und Preisträger von bayernweiten Auszeichnungen oder Ehrungen durch den Landkreis Ostallgäu.

