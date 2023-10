"Wir sind die Zukunft": Das plant Fendt für die Agritechnica

Größer als zuvor ist der Stand von Fendt bei der weltgrößten Landtechnikmesse. Dabei werden nicht nur neue Traktoren präsentiert. Wo im Moment der Schuh drückt.

10.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Vorfreude auf die Agritechnica ist enorm. Nach Corona-Pause will der Marktoberdorfer Traktorenproduzent AGCO/Fendt sich gestärkt, größer und natürlich mit Neuheiten auf der weltgrößten Landtechnikmesse im November in Hannover präsentieren. Bei ihrer Jahresversammlung im Fendt-Forum erhielten die Mitglieder des Fendt Classic Clubs International einen Vorgeschmack: Der Elektrotraktor soll in Serie gehen, es gibt einen neuen 600 Vario, in der Futtererntetechnik tut sich einiges. Und auch die Bilanz in diesem Jahr sieht bisher hervorragend aus – wenn da nicht Lieferprobleme und die Wirtschaft das Bild etwas trüben würden.

