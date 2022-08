Diese Pralinen gibt es nur in Marktoberdorf - der Traum eines Konditors

Trüffel, Marzipan oder Nugat: Im Café Greinwald gibt es 40 verschiedene Pralinensorten. Nach eigenem Rezept stellt Erich Hiemer diese schon seit 38 Jahren her.

24.08.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ferienzeit in Marktoberdorf. Welche Souvenirs aus der Region bei Touristen besonders gut ankommen, zeigen wir in unregelmäßigen Abständen in unserer kleinen Reihe „Das Souvenir des Tages“. Das erste Mitbringsel stammt aus einer Konditorei.

Seit 38 Jahren gibt es in Marktoberdorf selbstgemachte Pralinen

Egal, ob Trüffel, Marzipan oder Nugat: Eigens hergestellte Pralinen gibt es beim Café Greinwald – und das schon seit 38 Jahren unter den jetzigen Besitzern. „Die ersten Pralinen, die wir jemals hergestellt haben, waren Rum-Trüffel Pralinen. Seitdem kamen 40 Sorten dazu“, sagt Senior-Chef Erich Hiemer stolz. Das neueste Schmuckstück im Sortiment ist eine Himbeerjoghurt-Trüffel Praline. Zwei Tage dauert die Herstellung der Leckereien. An Tag eins werden sie in die Formen gefüllt, am zweiten Tag verziert. (Lesen Sie dazu auch: Markoberdorfer Konditor zeigt im Video: So gelingt der perfekte Faschingskrapfen)

Ein beliebtes Souvenir

Hiemer hat schon vor seiner Zeit in Marktoberdorf in Konditoreien in Kempten, München und Oberstdorf gearbeitet: „Mein Ziel war immer, eigene Rezepte zu kreieren.“ Dieser Traum ist im Ostallgäu in Erfüllung gegangen. In Marktoberdorf gelten seine Pralinen durchaus als Verkaufsschlager. Und auch Touristen bringen ihren Liebsten gerne eine Kostprobe mit nach Hause. Verpackt werden die Pralinen in kleinen Tütchen oder in der Marktoberdorfer Schlosspackung – oft auch in Kombination mit einem Teelicht.

