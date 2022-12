Diese Straße ist bei Ingenried im Winter für Laster gesperrt

Eine Ortsverbindungsstraße bleibt vom 1. November bis 31. März für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu. Oft bleiben Laster dort stecken. Für wen Ausnahmen gelten.

05.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In Absprache mit der Gemeinde Bidingen will der Gemeinderat Ingenried die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Ingenried und Bidingen vom 1. November bis 31. März eines jeden Jahres für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen sperren. Dies soll eine temporäre Verkehrssicherungsmaßnahme sein.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen den beiden Gemeinden führt größtenteils durch ein dicht bewachsenes Waldgebiet. Das führte laut Bürgermeister Georg Saur dazu, dass im Winter bei Schneefall oder Schneetreiben das Befahren dieser Straße durch den Schwerlastverkehr nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Der dazwischen liegende Ortsteil Königsried ist durch zwei Taleinschnitte östlich und westlich eingegrenzt.

Weshalb Ingenried nicht allein entscheiden kann

In der Vergangenheit haben sich aufgrund der Höhendifferenzen dort viele Lastwagen festgefahren und sind liegen geblieben. Dies bedeutete für die Königsrieder Anwohner ein erhöhtes Risiko und starke Belastungen, hob Saur hervor. Die Polizeibehörde rege deshalb eine temporäre Sperrung an, die Ingenried wie Bidingen als die jeweiligen Straßenbaulastträger gleichlautend zu erlassen haben. Dadurch würden gefährliche Verkehrssituationen verhindert.

Zwar sei eine ganzjährige Sperrung nicht durchsetzbar, doch rege das Landratsamt Ostallgäu an, die Sperrung auch außerhalb der festgelegten Zeiten je nach Witterungslage anzuordnen, so Saur. Daraufhin beschloss das Gremium die Sperrung der Ortsverbindungsstraße für den Schwerlastverkehr in den genannten Wintermonaten unter der Voraussetzung, dass auch die Gemeinde Bidingen auf ihrer Gemarkung dieselbe Sperrung veranlasst. Für Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr und die Anlieger bleibt die Straße befahrbar. Eine Sperrung außerhalb der festgelegten Zeiten ist je nach Witterungslage nach Absprache der beiden Gemeinden möglich.

Was bei gefährlicher Witterung auch außerhalb des Winters möglich ist

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde schließt im Verwaltungshaushalt mit 2,4 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt mit 1,3 Millionen Euro, insgesamt also mit rund 3,7 Millionen Euro ab. Die örtliche Rechnungsprüfung stellte keine Beanstandungen fest, teilte Saur mit. Daraufhin stellte der Gemeinderat die Jahresrechnung fest und erteilte die dazu notwendige Entlastung.

Weil die Pumpen für den Rücklauf- und Überlaufschlamm sowie für die Förderung des Nassschlamms bereits 19 Jahre alt sind, hat die Betriebsführung der Kläranlage den Kauf einer neuen Drehkolbenpumpe empfohlen. Aufgrund der vorliegenden Angebote beschloss der Gemeinderat einstimmig den Kauf einer solchen Pumpe zum Preis von 4600 Euro.

Deshalb muss der Gemeinderat für die Feuerwehr 2000 Euro nachschießen

Im September 2021 hat der Gemeinderat die Auftragsvergabe für Los 2 – feuerwehrtechnischer Aufbau des neuen Löschgruppenfahrzeugs HLF 20 – zum Preis von rund 284.000 Euro beschlossen. Nun genehmigte das Gremium nach Eingang der Schlussrechnung nachträglich die in Rechnung gestellten Mehrkosten von knapp 2000 Euro unter anderem für eine Touch-Display-Funktion und einen zusätzlichen Unterbodenschutz, was vorab mit dem Gremium besprochen war.

