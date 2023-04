Diesen Angstgegner fürchten die Fußballer des FC Thalhofen

Der TSV Bobingen lehrt dem FC Thalhofen in der Fußball-Bezirksliga das Fürchten. Das ist der Grund. Weshalb sich das ausgerechnet jetzt ändern soll.

08.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Für den FC Thalhofen steht am Ostermontag, 10. April, bereits das nächste Top-Spiel an. Um 15 Uhr empfangen die Hausherren den TSV Bobingen – gegen den sie in der Fußball-Bezirksliga noch nie gewonnen haben.

Die Gäste fuhren am Donnerstag mit einem 3:0-Sieg gegen den TV Bad Grönenbach drei Punkte ein und bleiben damit weiter mitten im Aufstiegsrennen. Mit 45 Punkten aus 22 Spielen stehen die Bobinger auf Rang drei der Tabelle und haben nur zwei Punkte Rückstand auf die Spitze, die der SV Egg an der Günz einnimmt. Dementsprechend motiviert werden die Gäste in die Partie gehen.

FC Thalhofen spielt im Derby gegen Kaufbeuren unentschieden

Ihnen gegenüber steht der FC Thalhofen. Die Mannschaft vom Mühlsteig fuhr am Donnerstag im Derby gegen die SpVgg Kaufbeuren einen Punkt ein in einem umkämpften 1:1-Unentschieden. In der Tabelle steht die Heimelf weiterhin auf Rang fünf nach 21 gespielten Partien und bleibt auch im dritten Spiel in Folge sieglos. Dies will sie am Montag ändern.

Jedoch ist der Gegner nicht gerade von Pappe. Noch nie schaffte es die Elf von Trainer Florian Niemeyer in dieser Klasse, gegen den TSV Bobingen auch nur einen einzigen Punkt zu gewinnen. Die bisherigen sieben Spiele gingen allesamt an die Gäste. Deshalb ist die Mannschaft hoch motiviert, diese Serie endlich zu durchbrechen: „Am Montag ist es soweit und wir werden die drei Punkte am Mühsteig behalten“, gibt sich der Torschütze zum 1:0 gegen Kaufbeuren am Donnerstag, Linus Zeiler, kämpferisch.

So sieht Thalhofens Trainer Niemeyer die Lage bei seinen Fußballern

Auch Trainer Niemeyer ist davon überzeugt, dass sich gegen die Augsburger Vorstädter etwas holen lässt: „Wir haben nach der Winterpause zu wenige Punkte eingefahren für den Aufwand, den wir betrieben haben. Ich bin überzeugt, dass wir gegen Bobingen den ersten Sieg einfahren können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen.“

Personell sind zwei, drei Spieler seit dem Derby angeschlagen, ansonsten ist voraussichtlich der gesamte Kader verfügbar.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Dominik Dürr, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Fabi Hartmann, Linus Zeiler, Jona Königstein, Robin Thiel, Samuel Olejnik, Christoph Berkmüller, Dennis Beutel.

Lesen Sie auch: Friseur in Marktoberdorf neu eröffnet - Zoogeschäft feiert Umbau

Sensation mit dem letzten Stechschuss - Aufkirch klopft an Tür zur 2. Bundesliga