Dieser Allgäuer ist Deutschlands zweitbester Breakdancer

Maurice Schober aus Obergünzburg ergattert bei den Deutschen Meisterschaften im Breakdance den zweiten Platz – und das mit einer verletzten rechten Hand.

11.10.2021 | Stand: 17:38 Uhr

Es sah nicht gut aus für den Obergünzburger Tänzer Maurice Schober. Der 27-Jährige hatte sich nicht mal zwei Tage vor der Deutschen Meisterschaft im baden-württembergischen Spraitbach beim Skateboarden an der Hand verletzt. „Ich habe mir die Kapsel und eine Sehne im rechten Mittelfinger angerissen“, erzählt Schober. Da stand die Teilnahme am Wettkampf auf der Kippe. Doch ein befreundeter Juror überredete den Allgäuer Breakdancer schließlich und so ging es für Schober Anfang Oktober doch zum Kampf um die Meisterschaft im Solo der Männer in den Ostalbkreis. Und dort räumte Schober trotz seiner Verletzung richtig ab.

Schober oder „Bboy J-MO“, wie er sich als Breakdancer nennt, hat bereits viel Erfahrung in den unterschiedlichsten regionalen, nationalen und internationalen Battles gesammelt. Schließlich ist der 27-Jährige seit mittlerweile 17 Jahren in der Szene unterwegs. Das habe ihm auch beim jetzigen Wettkampf geholfen, meint er: „Durch die Erfahrung und Gespräche mit Punktrichtern lernt man natürlich, worauf die Juroren achten.“ Dazu gehören Rhythmusgefühl, Ausführung und ein gesunder Mix aus den verschiedenen Elementen des Breakdance – die da wären: Footworks (Tanzen am Boden), Toprocks (Tanzen im Stand), Freezes (Figuren, in denen der Tänzer kurz „einfriert“) und Power-Moves (akrobatische Elemente) – , so Schober.

Die Breakdance-Meisterschaft läuft für den Obergünzburger anders als geplant

Die Meisterschaft in Spraitbach lief allerdings etwas anders ab, als die Battles, die Schober bislang gewohnt war. „Da gab es eine Vorauswahl, in der immer vier Teilnehmer geneinander tanzen mussten.“ Die Gegner mit den besten Leistungen aus der Vorauswahl trafen dann in den Halbfinales aufeinander.

Seinen Gegner aus der nächsten Runde hatte Schober bereits zuvor tanzen sehen und konnte so einschätzen, welche „Moves“ er einsetzen musste. „Ich wusste ungefähr, was ich machen muss, um Punkte zu erhalten. Und das habe ich dann geliefert.“ Allerdings sei ihm auch zugute gekommen, dass manchen Juroren gewisse Tanzstile einfach nicht zusagen. Der von Schober kam dagegen scheinbar gut an. Seine schmerzende Hand vergaß der leidenschaftliche Breakdancer immer wieder. Wie er es geschafft habe, trotz lädierter Hand voll abzuliefern? „Tape und viel Eis“, sagt Bboy J-MO. Der anwesende Sanitäter hätte ihm etwas geholfen. (Lesen Sie auch: Hier steht Breakdancer Stefan Sauter Kopf)

Nach einem siegreichen Duell fand sich der Schober, der hauptberuflich als Tanzlehrer arbeitet, im Finale wieder. „Da war es happiger, weil wir beide Tricks hatten, die der andere nicht konnte. Deswegen war es ein interessantes Battle.“ Im ersten von zwei Läufen lieferten beide Finalisten starke Performances ab. Im zweiten „Run“ schwächelte Schober dann, während sein Regensburger Gegner weiter überzeugte. „Deswegen hat er auch verdient gewonnen“, gibt der neue deutsche Vizemeister ganz sportmännisch zu. Auch wenn er nicht den Sieg mit nach Hause nehmen konnte, erfüllte sich für den 27-Jährigen ein Traum: „Ich habe als Jugendlicher schon einmal teilgenommen und bin damals auf Platz 23 gelandet. Seitdem wollte ich unbedingt wieder mitmachen und einen der vorderen Plätze belegen.“

Breakdance: "Im Allgäu geht richtig was"

Lesen Sie auch

American Football Ausgebremst: Comets verlieren bei den Cowboys

Das coronabedingt kurze Wettbewerbsjahr läuft für Schober aber bislang prächtig. Erst im September ergatterte er mit dem Tanzzentrum Allgäu in der Formations-Disziplin „Production“ nach 2018 erneut die Deutsche Meisterschaft in der Streetdance-Show-Production.

Der jetzige Titel habe ihn darin bestärkt, noch mehr zu trainieren und den Menschen zu zeigen, „dass im Allgäu auch richtig was gehen kann“. Der nächste Battle steht auch schon vor der Haustür: das „Allgäu-Battle 2021“ am 16. Oktober im Jugendhaus Kempten. „Bboy J-MO“ wird auch hier wieder mit von der Partie sein, wenn auch nicht mit 100 Prozent: „Die Hand ist sehr strapaziert, die will ich erst einmal auskurieren.“

Lesen Sie auch: Party im Papillon in Marktoberdorf: DJ AEVE heizt ordentlich ein